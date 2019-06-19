神州觀察：電梯安全成疑　陷阱無處不在

廣西梧州有商場扶手電梯日前突然崩裂，險釀傷亡；內地電梯安全事故連連，但政府監管卻形同虛設，百姓惟自求多福。



網上視頻顯示，上述事故位於商場從一樓上二樓的扶手電梯，有兩名男子乘扶梯上二樓，扶梯上升一米多後，身後台階就開始崩裂，兩人快步往上跑，幸運逃過一劫。該商場的扶手電梯於一五年曾發生嚴重事故，一名孩童的左手被捲入扶梯。輿論認為，相隔四年再出現嚴重事故，相關部門應重視電梯保養問題。



類似事件在內地時有發生，如早前湖北省荊州市有商場扶手電梯忽然出現裂縫，導致一名女子被捲入死亡；深圳地鐵去年也曾發生扶手電梯咬人事件。而深圳一名九歲女童近日搭電梯，直接從十九樓往下急墜，所幸女童立刻按下所有樓層的燈號自保；山東濟寧六名考生日前因被困酒店電梯，獲救後卻錯過高考。



電梯意外頻發，再次給全國電梯安全敲響警鐘。相關數據顯示，今年以來僅首五個月發生的電梯安全事故都令人觸目驚心，全國因電梯事故傷亡人數超過二百人。據國家市場監督管理總局的統計及預測，大量電梯近年將進入老化階段，安全隱患風險將持續增加。高層樓宇那些缺乏維護的電梯，就像一個個張開血盆大口的黑洞，隨時吞噬無辜的生命。



在絕大部分事故中，都凸顯各種人為因素，監管者、生產者、維修者和使用者，每方面都有問題與隱患。政府監督、行業監督與使用者的安全意識，缺一不可。早前有調查顯示，電梯事故中製造質量問題佔一成六，安裝問題佔兩成四，而保養與使用問題高達六成。



按國家規定，電梯檢驗由當地質監部門負責，但不少地方卻將此關乎百姓生命安全的檢測外判，由於檢測需收費，當中自然不排除有腐敗問題。宗宗慘痛意外，也暴露出各地安監措施的缺失，所謂安全「大檢查」、「大排查」，幾乎全是走過場，甚至造假。



事實上，像電梯爆裂這種猝不及防的陷阱遍地都是。比如遍布全國城市的排水井，不時出現吞沒路人的慘劇，尤其每逢暴風雨，不知有多少冤魂葬身其中。早前浙江杭州就有一名孕婦不慎跌入窖井，一屍兩命。



有形陷阱難防，無形陷阱更難防。電騙、傳銷、套路貸等中國特色的騙局近年層出不窮，更有禁之不絕的撞車黨等「碰瓷」敲詐勒索行業。形形色色的陷阱在中國隨處可見，不是威脅人身安全，就是吞噬百姓財產。



有人甚至說，中國三百六十行，行行都有陷阱，坑蒙拐騙，以鄰為壑，無所不精。而種種亂象背後，除折射出諸多民族劣根性外，更反映政府做事官僚，管理鬆懈懶散，百姓早已麻木，電梯安全事故未來或成常態。