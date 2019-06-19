《紐約時報》剛報道，美國政府官員承認在俄羅斯電網控制系統置入惡意代碼，可在指令攻擊時破壞俄羅斯電網，特朗普授權國家安全局可主動發動網絡攻擊。特朗普在新聞公開後指摘《紐約時報》叛國，但國際上和美國內部早已知悉美國在網絡上的攻擊部署，伊朗可以用網絡攻擊，與別國敵對時，網絡攻擊便是戰爭的一部分。為此，美國必然在別國網絡裏早就下了手腳。早幾年，德國總理與巴西總統都被美國在網絡上監控，盟國首腦亦受監控，美國的網絡間諜行為又哪會受節制？



正是由於德國總理手提電話被監控，德國開始與美交惡，要求與美互簽不進行間諜活動（no spying）條約，來防止美國對德國朝野的非法監控。結果，美國拒絕，並聲稱從來沒有同類的協議，也即是美國一直都對別國公民監聽、監控，侵犯別國主權。



德國的反應是建立起德國本身的互聯網系統，並把電郵網上通訊絕大部分保留在境內的本國伺服器。與此同時，德國對來自美國的社交媒體要求監控內容，包括仇恨言詞、恐怖主義活動與假新聞。



德國並從本國為基礎，尋求歐盟以及神根公約國成立共同的網絡空間和規則，限制境外入侵。此外，至少有十七個國家有法律限制網絡假新聞與內容操縱，十三個國家立法追究這些假新聞源頭。



這兩方面表面上不相連，實際是互為因果，相輔相成。網絡上設有特殊裝置，滲入伺服器與個人電腦，除了可採黑客方式破壞，更可收集各種資訊，經過大數據分析整理，便可通過社交媒體等製造假新聞，塑造民情民意，達成政治目的。特朗普選舉時用的Cambridge Analytica大數據諮詢公司，正是把數據與民意操控結合起來，左右選舉結果。而且不但可用於選舉過程，更可應用於政策，乃至長時期在本國和別國社會營造輿論和民意調查結果。



美國經常指摘中國、俄羅斯、北韓的黑客攻擊，但最大的網絡操控者卻是美國，尤其是它控制互聯網的大多根伺服器，它也是最沒有規範原則，在網絡上和美國製造出售的軟硬件設後門裝置來伺機破壞，並作長期監控。



美國批評華為設備會有這樣的國家安全風險，實際上是因為美國的科技公司、互聯網機構乃至軍方及情治機構，早就已經長期侵犯着別國的網絡主權，以及別國公民的網絡人權。



國際上若沒法迫使美國遵守網絡道德守則，便只有把互聯網分割進行保護，來維護網絡主權，以對抗美國的網絡霸權。