毛皇帝在講述唯物辯證法時經常會說，事情壞到頂點就會向好的方向轉化，天下大亂達到天下大治。不過，事物由壞到好的轉化，是要有條件的，人們不可坐享其成，最重要的轉化條件就是人的正確和不懈的努力。



就拿今次修訂《逃犯條例》一役來說，在反中亂港集團和美英外部勢力周密策劃、瘋狂進攻下，在香江府衙、林鄭特首軟弱無能，早想退縮和朝廷錯判形勢，且對林鄭的無能荒謬做法「理解、尊重、支持」之下，這一役輸得慘不忍睹，全線崩潰；中央高喊的全面管治權還沒落實已經夭折，「一國兩制」岌岌可危，香港已臨「顏色革命」大亂之前夜。建制派、愛國愛港陣營士氣大減，人心渙散，局面之糟糕及危難前所未有，壞到頂點，「去此一步」，那就是墜入萬丈深淵，死無全屍。



這個局面可怕嗎？可怕，也不可怕。可怕在於朝廷若還不能猛醒，或繼續誤判形勢，對反中亂港集團、外部勢力發動的瘋狂進攻，「民意滔滔」、「國際壓力」心生怯意，沿錯路走下去；不可怕的是，事物壞到頂點可向好的方面轉化的時機已現，對中央、對港人都是當頭棒喝，香江管治危如累卵，社會安定正處倒懸，主權回歸再將易手，中國復興之夢瀕臨破滅，若能認清這些，立刻懸崖勒馬，糾正錯誤方針，對反中亂港集團、外部勢力堅決反擊，強硬痛打，擒賊擒王，除惡務盡，那就處境可挽，大治可期，衞港護國重開新局。



對此，中央不缺力量、不缺手段，缺的是準確判斷和決心。當年在美蘇合力支持印度、擬對華開仗情況下，毛皇帝對黨內同僚說：「你們感到壓力了沒有？我就沒有！看來在中印邊界少不了一場惡戰，世人都會關注。我是準備打一打的，不打一下，尼赫魯得不到教訓，蘇聯的赫魯曉夫也以為我們會買他的帳。我就是要讓他清醒認識到，中國共產黨根本不把他放在眼裏，他在我毛澤東眼裏，狗屁不是！這場戰爭的打法，我來決定！」今日之朝廷在解決香港危局、回擊老美和一群嘍囉的猖狂進攻面前，有這樣的膽識和強勢嗎？