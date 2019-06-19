有人說，群眾是盲目而無知的。這種說法也許有點極端，但揆諸中外歷史和香港社會現實，其實並不誇張。當年文革狂熱就是群眾盲目而無知的典型例子，紅衞兵在「造反有理」口號下，橫掃一切，無法無天，他們猶以為自己是為崇高的革命理想奮鬥。近年香港也頻頻出現類似的文革場面，部分年輕人受到「違法達義」謬論荼毒，肆意踐踏法治，破壞社會秩序，把好好的香港搞得烏煙瘴氣，他們還以為自己是在維護公義，這不是盲目而無知又是甚麼？



修訂《逃犯條例》之所以會引發這麼大的風波，就是因為反對派利用部分群眾的盲目無知，造謠生事，製造混亂，以達到不可告人的政治目的。許多鬧事者本身根本不了解修例內容，也不願意去了解，只是人云亦云，為反而反。尤其是那班激進示威常客，從來只問立場，不問是非。



年輕人有理想和激情很正常，勇於表達意見也是好事，但如果缺乏獨立思考能力，一味盲目跟風，就很容易被人利用，受人唆擺，從而淪為政治炮灰。這些年已有不少年輕人因為涉及暴力示威而受到法律制裁，大好前途毀於一旦，難道教訓還不夠深刻？



香港社會向來和平理性，過去的遊行無不秩序井然，平安無事，可惜隨着社會日益政治化，激進勢力抬頭，遊行變得愈來愈暴力，愈來愈血腥。最無辜的是前線警務人員，每次都成為政治鬥爭磨心，不僅忍辱負重，而且動輒得咎，隨時執法變犯法，前警司朱經緯和「七警」因為忠於職守而淪為階下囚，這種怪事只有香港才會發生。反對派還經常倒打一耙，指警方「濫用武力」，簡直是睜着眼說瞎話，侮辱港人智慧。實際上，相對於動不動就開槍的美國警察，香港警察已經是文明得多、克制得多，反對派顛倒是非，賊喊捉賊，只能夠證明他們道德淪落，卑鄙無恥。