修訂《逃犯條例》觸礁，反中亂港勢力取得久違的勝仗，意氣風發，那邊廂林鄭月娥為首的政府如喪家之犬。建制派紛紛與政府劃清界線，讓人看清楚一眾政客醜陋的嘴臉。



香港政府無能，是人所共知的事實；特首林鄭月娥一度被稱為「好打得」，現在公認是虛有其表，政治花瓶一個，政府的管治很大程度是倚仗建制派護航。這種情況在世界各地常見，英美歐洲多國元首很多都是「銀樣鑞槍頭」，能夠安在其位，主要靠其所屬政黨在背後撐腰，在議會夠票便可保住治權，香港特首不屬任何政黨，有賴親建制的政黨政客在議會「保皇」。可是香港建制派給人印象是烏合之眾，水準認真參差，有些是忽然愛國，有些連基本咨文都有問題，故常在議會出洋相幫倒忙。



更有些建制派吃裏扒外，在關鍵時刻掉轉槍頭。像田北俊、田北辰兩兄弟既想做建制派拿甜頭，又不遵守遊戲規則，在政府最需要打救時反而送政府一程。近期最令人側目的建制派可說是石禮謙，一邊主持法案委員會，一邊唱倒台，迫使政府方案讓步予商界。之後又以社會矛盾為由促使其所屬財團棄購逾百億商業地皮，變相為反對派造勢。



林鄭領導無方，不但建制派各懷鬼胎，作為後盾的行政會議成員也出現分歧，林正財及陳智思等人在林鄭未開腔前已提出暫緩修例，之後公開叫林鄭道歉，貌似「救火」，實與行會的集體負責制背道而馳。行會成員貌合神離，林鄭獨斷獨行，碰釘是意料中事。



天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。香港建制派為利益而結合，是典型「雜牌軍」，沒紀律沒承擔，一盤散沙，打硬仗絕不可信任。反中亂港勢力日漸壯大，這次總動員看清其破壞力。時窮節現，日久見人心，經此一役，中央應看清誰是真正朋友，建制派一場大換血勢在必行。