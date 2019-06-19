特首林鄭月娥昨下午四時於政府總部會見傳媒時表示，經過連續兩個星期日的大型遊行，市民透過和平理性的遊行集會，表達對修例的憂慮，對政府特別是她個人的不滿和失望，都已一一聽到，會認真反思、反省。過去幾個月的爭議，是由於政府處理修例工作有不足，她個人需要負上很大責任，就引起社會矛盾、紛爭和焦慮向每位香港市民真誠道歉。她強調，公僕生涯一直盡心盡力服務市民，經過這次事件後，自己要努力做得更好，衷心希望香港經歷受傷的人盡快康復，社會裂痕盡快修補。記者會上多次被問到她會否辭職下台，林鄭只是重申真誠向市民致歉，但承認經過今次事件，相信未來三年的管治會非常困難，希望可以重獲市民信心。



特區政府面臨嚴重的政治危機，恐怕不只「管治會非常困難」，而是能否有效管治下去都成問題。



以林鄭月娥為首的特區政府在修訂《逃犯條例》一役兵敗如山倒，端屬咎由自取，除了林鄭的性格缺陷影響其政治判斷能力，用人不當，把奴才當人才用，整個政府團隊，特別是三司十三局的十六位主要官員，不是誠信有虧便是顢頇無能。政務司司長張建宗能見度最低，作為特區政府的「第二把手」，竟是尸位素餐之徒；「史上最廢」的財政司司長陳茂波，連派四千元那麼簡單的行政工作，都搞到天怒人怨，由他來制訂政府的財金經濟政策，香港死得快；至於知法犯法、徇私枉法的律政司司長鄭若驊，敗壞官箴，戕害法治，仍「老神在在」，繼續作惡；而其他主要官員，則是一個比一個不堪，一個比一個無能。



從政府修訂《逃犯條例》的挫敗，可以看到「參與密笏」的行政會議非官守成員，不但違反「集體負責」的政治倫理，棄甲曳兵有之，或把失敗責任全推林鄭亦有之，只差沒倒戈相向而已。更有在林鄭宣布暫緩修例之前，已向傳媒吹風「洩密」，行政會議「保密制」形同虛設。行會其中一位非官守成員，泛民叛將湯家驊，經常不顧分際公開論政，視行政會議召集人陳智思如無物。最近幾天，更有不少行會非官守成員公開批評林鄭在修例時處理失當。至於立法會的建制派政黨更因政府在修例引發的政治風暴，會令到今年底區議會選舉及明年立法會選舉選情受挫，感到焦慮之餘，「理所當然」地歸咎於林鄭的躁進賈禍。



勢傾則絕，利窮則散，政治的現實利害凌駕一切，曾幾何時自詡做特首輕鬆愉快，「度月如日」的林鄭如今已成「喪家之犬」，還可以繼續負起領導特區政府的責任嗎？