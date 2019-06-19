在反對派號稱有二百萬人遊行後，本已嚇到腳軟的林鄭再暈一暈，急急發聲明向全港市民道歉，昔日「好打得」的氣燄消失無蹤。然而頭腦清醒的人都知道，反對派要的不是道歉，甚至也不是要政府撤回修例，他們要的是林鄭落台，要中央釋出治權，要實現奪權圖謀，要將外部勢力代理人送上特首之位，要中國永遠不能崛起。



回歸前，鄧小平曾當着英國人的面，拆穿他們「以主權換治權」的圖謀，收回香港的態度強硬，英國人無計可施，只好知難而退。但他們撤出前埋下的暗樁地雷一直發揮作用，尤其是中央錯將「五十年不變」當成「五十年不管」，任由港英餘孽全體過渡，種下兩制難以管治的禍根，結果適時爆發。董建華推廿三條不成腳痛下台，曾蔭權爵士捲入貪腐醜聞入獄，梁振英推國教不果因「家事」辭職。如今到了林鄭，恐怕也沒有好收場。



本來，在中央強硬應對之下，DQ港獨政客、一地兩檢成功闖關，兩次立法會補選皆建制派取勝，一度將反對派「打殘」，但一場修例風暴卻將大好氣勢化為烏有，反對派不止扳回一仗，更是佔盡上風，此刻要他們收手當然不可能。執筆之時，又見大批示威者佔領金鐘幹道，不止要撤回修例，更要警方釋放被捕人士，不准將暴動定性為暴動，這儼然就是作反、大晒，這樣下去，香港勢必陷入無政府狀態。



歸根究柢，所有亂象皆源自佔中，源自政客提出的「不守法不等於不尊重法治」和「違法達義」歪理，示威者自以為出發點正義、有崇高理想，就可以為所欲為，如今更發展到犯了法也不應受罰，要無罪獲釋，天下大亂矣！司法不是將罪魁禍首嚴懲，而是包庇縱容、姑息養奸、助紂為虐，導致今日亂局一發不可收拾。



一個城市一旦陷入政治狂熱，結果只能走向衰落，以至沉淪，直到滅亡。