因修訂《逃犯條例》引來大規模示威後，不少人熱烈討論，特首林鄭月娥會否下台。這問題該分兩部分談：第一，林鄭會否主動辭職？這個可能性較難估計，因為她畢竟是女兒家，面對鋪天蓋地的壓力能否撐得住，實在不得而知；第二，她會否在中央的壓力下離職？坊間不少評論者言之鑿鑿，說北京不會讓她留任超過半年，最快甚至在十天內就要走，我對此說則頗有保留。



當然政治一天也嫌長，局勢變化瞬息萬變，我只是以歷史經驗加當前情況，作理性推斷。不少人舉前任特首董建華和梁振英的遭遇為例，斷言林鄭最多半年內就要結束特首生涯，其實這就犯了思想含混之弊。



大家要記住，特區歷史上從未出現過因認錯而下台的特首，就算骨子裏是問責，表面上也得找其他方式，而無論採用哪種方式，也不足以推斷出林鄭要在半年內下台的結論，我們思考問題一定要重視邏輯。



董建華是因○三年推動《基本法》第二十三條立法引起強烈民意反彈，受壓力而下台。但他表面上也不是承認施政失誤，而是以健康理由辭職，辭職時間也待至○五年。林鄭能否援引老董的方式引退？不容易，因為她看來頗健康，很難隨便稱病，就算找其他藉口，恐怕也得像董特首般待上一、兩年後，如果半年內就離任便如同認錯。讓我再說一遍，特區史上暫時還沒有認錯下台的特首。



梁振英大抵是因處理佔領運動激起民怨而下台的，但佔領事件發生在一四年，梁特首卸任卻在一七年，而且表面上也不是承認施政錯誤，而是得體地任滿而走。



如果中央現時要林鄭下台，往後的政局也難以預計，找誰人接任呢？昔日，泛民主派反梁振英，高喊Anyone but CY，說誰繼任都比他好，到頭來真是這樣嗎？目前的局勢比CY在任時更差吧！