美國總統特朗普言論惹火就係人都知，而最令人疑慮的，是猜不透他所說的究竟幾成真？幾成假？中美貿易戰雖摩擦不斷，但兩國領導人早前都曾不約而同伸出橄欖枝：習近平出訪俄羅斯，仍稱與特朗普是朋友，而特不久前接受美媒專訪時，表示他將與中國達成貿易協議。



特朗普上任二年多以來，除了愛打嘴炮，自誇能讓一切變得不一樣、變得更好，最近德國有網媒便發表揶揄佢嘅文章，指他「噪音大，成效小」；然而又不得不承認特朗普的言論，經常觸動人們的神經，其支持者也一如既往地向他喝采，並認為他是一位合適的總統，可見世事無絕對。評論政治重要人物，有時隨時間而游移，最新民調顯示特朗普支持度落後前副總統拜登等，不過民意很多時未能反映實情。



德國總理默克爾曾指出，全世界形勢都很糟糕，我們從二戰中學到的教訓逐漸失效，國際局勢愈發動盪。二戰已結束七十多年，人民得到甚麼教訓？不就是要避免戰爭再次發生？是以建立聯合國，各國在世界人權宣言上取得一致。然而，美國的霸權主義抬頭，其全球戰略不再是被動地遏制某一敵對國家的擴張，而是積極地向全世界擴展美國的勢力和影響，要言之，就是要獨霸世界。



聯合國安理會對美國的霸權主義全無辦法，不是嗎？九八年，美英未經聯合國授權，出動空軍對伊拉克空襲七十小時，並公開支持伊國內反對派推翻薩達姆政權；又如九九年，以人道主義干預為名，繞過聯合國，對主權國家南斯拉夫聯盟實施七十八天空襲，並轟炸中國駐南斯拉夫使館等，無一不說明美國以領導世界自居，無視國際關係，更無視聯合國安理會！薑是老的辣，還是默克爾看得通透：我們確信，過於注重本國勢力的思想在抬頭，國際法和人權準則因此被擱置。畫公仔不須畫出腸，盲嘅都知佢噴緊邊個啦！