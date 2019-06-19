《逃犯條例》修訂在香港引起巨大爭議，造成社會撕裂及動盪，特首林鄭月娥宣布暫緩修例工作，待充分諮詢後再決定如何推進，希望事件能夠畫上句號。政府發言人還說，已停止立法會大會相關工作，並重申無重啟程序時間表。



政府在修例上作出讓步，並不是否定了修例的正當性，而是希望獲取更多時間讓社會達成共識，做到事緩則圓，並盡快結束政治紛爭，以平息風波，令香港回復平靜，因此相關決定可以理解，並值得尊重。



修例已經不是現時香港最迫切的議題，社會各界毋須繼續糾纏修例問題，應該放下紛爭，讓廣大市民不用再受到誤導而參與罷工罷課罷市。香港當前有眾多更具迫切性問題必須處理，包括土地不足引起的住房難題，經濟發展放慢、轉型困難、競爭力嚴重落後的困局，產業單一化、區域經濟比併中被邊緣化的危機，貧富懸殊加劇、青年「上流」機會渺茫的社會問題，這些議題都是燃眉之急，急須正視及解決。在粵港澳大灣區的建設中，港府更應該加以抓緊發展機遇，盡快為香港培育出新優勢，令香港在大灣區中發揮新作用，實現本港新發展。



香港於今明兩年都正值區議會及立法會換屆選舉，當下出現了由反對派和外國勢力大合流，他們企圖利用《逃犯條例》修訂問題，搶奪香港的管治權，並且將青年人的不滿導上火線，動員不明政治真相的青年人發動暴力政治鬥爭，打擊政府的施政，阻礙了香港經濟民生健康發展，這使香港解決上述迫切性經濟民生問題更加困難。



在中美貿易戰的背景下，本港目前的經濟狀況並不明朗，與其糾纏於永無休止的政治爭拗，社會更應該將焦點放回民生經濟問題，相信市民亦希望社會恢復秩序。現時香港需要的，是走出修例紛爭，集中精力發展經濟，改善民生。