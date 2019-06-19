近日，《逃犯條例》的修訂引發社會震盪、撕裂及矛盾。無論正反兩面，每一個香港人都是輸家，不但賠上社會和諧，更損害香港法治。加之，立法會秩序紛亂，政治爭拗凌駕民生，亦使其他政策延遲制訂。不過，我們還是深信香港有很厚的底子，只要同心協力化解分歧，定可令「東方之珠」光芒繼續發光發亮。



讓時光倒流，理性客觀地思考過去發生的事。《逃犯條例》的修訂，旨在提供法律基礎，與境外司法管轄區攜手打擊嚴重跨境罪行，堵塞法律漏洞。以法論法，修例原則及內容本身並無不妥，惟內地過去的司法體制發展，與香港標準及水平仍有差距，導致人心不穩。不能排除的是，我們是有一種矛盾的心理狀態。我們有擔憂甚至恐懼，但又渴望國家司法制度改革，能夠跟上香港及國際水平。



《逃犯條例》修訂後，可移交的罪行只包括三十七項嚴重罪行（以香港法律標準），以及必須是刑期七年或以上（以香港法律標準），而相關罪行需要在境外犯罪，並根據香港法律也屬違法，才能符合被移交的基礎條件。特別要注意的是，在香港違法的罪犯，也不會被移交到內地。在「一國兩制」下，在香港犯罪的人士是根據香港法律，在香港法庭由香港法官審判。



今次的修例大背景是國際之間大國的博弈。中美貿易戰雙方加徵關稅，而美國則拉攏其他西方國家，聯手打壓中國經濟科技發展。自修例啟動初期，香港一些反對派政客不斷往外地政治消費《逃犯條例》的修訂。甚至乎，前往美國國會中的國家安全委員會，站在外國的國家安全立場下抹黑修例，企圖引入外國批准才可在「一國兩制」下處理香港本地法例的情況。



至於今年十一月是區議會選舉，《逃犯條例》修訂是反對派極好利用的政治議題。《逃犯條例》修訂引起愈大的社會不穩，反對派及別有用心人士就愈能在區議會選舉中得益。《逃犯條例》的修訂，實是反對派在十一月區議會選舉中的催票工具。



然而，我們亦不能將所有事情及社會不穩狀態，都歸咎於《逃犯條例》正反兩方。香港政府打從一開始就做得非常不足，解說宣傳嚴重不到位，錯判形勢，招致今天的局面。當中，律政司司長鄭若驊未能發揮其應有的功能。在事件過程中，我一直在不同團體內盡力當面解說，亦非常焦急地等待官方的宣傳品。然而，只見事件愈演愈烈，修例被愈抹愈黑。最後，我只能在自己的「面書」，用自己的方法做一個盡量易明的重點解說，但我覺得為時已晚了。



法治是港人擁抱及珍惜的核心價值。本人真的非常渴望律政司司長重新上路，無畏無懼地捍衞法治。政治不能凌駕法治，不能犧牲香港的安定繁榮，更不能犧牲香港的社會秩序及治安。警察嚴正執法，維護香港治安，天經地義。沒有香港警察盡忠職守，我們哪會有安全的生活？支持香港警隊嚴正執法！我們還有很多人堅守法治，捍衞「一國兩制」，我們絕不孤獨！中國香港加油！