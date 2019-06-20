產評：特朗普再點火頭　全球金融無寧日

在美國聯儲局公布議息結果前夕，歐洲央行突然放鴿，指或再次放寬貨幣政策，包括減息及重啟量化寬鬆（QE）。一方面歐央行似在為一旦英國硬脫歐這隻「黑天鵝」出現，令歐洲陷入亂局作準備；另一方面，面對貿易戰對經濟帶來的衝擊，全球各大央行顯然技窮，紛紛選擇再啟動鈔票印刷機吊命，意味繼貿易戰後，一場世紀貨幣戰一觸即發！



正當美國總統特朗普頻頻向聯儲局施壓要求減息之際，歐洲央行行長德拉吉透露可能需要額外的刺激措施。一旦歐洲真的再度放水，美國擬透過減息紓緩美元強勢的如意算盤可能打不響，故隨即引來特朗普炮轟。雙方矛盾加深，不排除美國又會對歐洲打「關稅牌」。



歐洲去年底結束量寬後，但因受累貿易戰，經濟無大起色。今年三月，央行再次推出新的刺激措施，由九月起向銀行業推出新的定向長期再融資，變相向市場提供「平錢」，並修改前瞻指引，預期至少年底前利率維持不變。沒料到歐央行行長德拉吉近日急不及待預告，若通脹未達標便重啟量化寬鬆行動。至此，市場對歐洲經濟復甦可謂徹底幻滅，歐元匯價難免受壓。



英國脫歐擾攘多時，誠如首相大熱人選、前外相約翰遜所言，若十月底前英國未能成功脫歐，將會帶來災難，故不管有否協議，英國都一定會脫歐，其強烈的表態，令硬脫歐的可能性增加。到底這是英國與歐盟的談判伎倆，抑或真的會不惜代價達致脫歐，且拭目以待。可如今市場都在聚焦貿易戰，忽略了英國一旦硬脫歐，整個歐洲以至全球金融市場必有極大震盪。



歐美皆傾向減息放水支撐經濟，而中國經濟備受貿易戰衝擊，貨幣政策顯然沒有太多的選擇餘地。最近中國人民銀行行長易綱表示人民幣沒有底線，並對加大寬鬆貨幣政策力度持開放態度。事實上，高息商品貨幣如紐元及澳元，皆在兩國央行減息下而貶值。若年內歐美皆進入新的減息周期，中國為了維持貨幣競爭力，最終還是要讓人民幣加入競爭性貶值，屆時貨幣戰將令全球金融秩序大混亂。



打從去年中美貿易戰開打，全球經濟舊傷未愈，如今新傷又來。各國央行在無計可施下，只得紛紛採取擴張性的財政政策和貨幣政策，以圖抵銷貿易戰的影響，可這不但未能完全彌補貿易相關損失，以債養債，競相讓貨幣貶值，有如飲鴆止渴。只怕最終渴未能解，毒已先發，且看誰先倒下！