世界視線：姑息沙特用童兵　美卿捨義謀厚利

美國自詡捍衞全球人權，今次可謂作繭自縛。《販運人口報告》即將出爐，國務院專家根據可靠情報，指沙特阿拉伯為首的聯軍涉從蘇丹徵召童兵參與也門內戰，建議將其列入黑名單，卻遭到上司蓬佩奧駁回。民主黨人及人權組織齊聲斥責可恥，狠批特朗普政府為了保護沙特，大玩政治操作，無視證據，犧牲無辜孩童。



美國在人權問題上一直律人以嚴，律己以寬，只要牽涉到重大的國家利益，就會隻眼開隻眼閉，放任盟友作惡。在沙特領館人員殘殺記者卡舒吉的例子，特朗普已毫不諱言，就算證明罪魁禍首是沙特王儲親信，美沙關係也不會因此改變。試問連異見記者也不放在眼內，又怎會顧念第三世界的童兵生死？假仁假義背後，利益才是核心。列入名單，意味華府不能再向僱用童兵的軍隊提供訓練、金援和武器，但沙特已開出逾千億美元的軍購訂單，美方哪有自斷財路之理？



除此之外，中東的戰略部署也是蓬佩奧主要的考慮因素。波斯灣這盤棋，美伊正呈僵持之勢，美軍圍而不打，暗中為也門的代理人戰爭站台。指摘沙特僱用童兵，不只使美沙聯盟淪為不義之師，更可能打亂當地的軍事部署。資料顯示，現時大概有約一萬四千名蘇丹民兵身處也門，不少十四歲左右的少年為了近五百美元的月薪，毅然踏上征途，成為前線主力。軍事僱傭大大減少了沙特士兵的投入量，列入名單卻有如截斷利雅得一隻左臂。雖然不見得沙特會為了一份人權報告遣散童兵，但美國有責任幫盟友開脫洗嫌，文過飾非。



「蘇丹」近日成為敏感詞，當地大規模反軍政府運動奪去過百性命，美國正派遣高官居中調停，嘗試輸入民主，扶植親美的文人政府。童兵調查，將會扯出蘇丹軍頭千絲萬縷的轇轕，令斡旋枝節旁生。故此蓬佩奧混得就混，將每年一度的例行公事輕輕帶過便算。說到底，是否列入名單很講求時機。上手蒂勒森也曾拒絕將伊拉克和緬甸列入名單，到蓬佩奧接手後才推翻決定，原因不是他從善如流，而是緬伊的敏感時刻已過而已。