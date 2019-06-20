功夫茶：九東起動無火花　優化地區徒自誇

特衰政府至叻噴口水，凡事吹到天上有地下無，扯到冇雷公咁遠，好似「明日大嶼」吖，吹到只要填海造地，過多幾十年，住劏房嘅基層市民都會有一個五星級海景、春暖花開嘅家！憧憬未來喎，不如抓緊現在喇。



大佬呀，家陣上公屋仲難於上青天，等到頸長，「明日大嶼」已變「明日黃花」咯，冇靈魂政府講就天下無敵，做就有心無力，吹吹吓，都唔知自己噏過乜！



呢嗱，眼下又有一個現成例子嘞。話說港府多年前推出「起動九龍東」項目，旨在改善觀塘、九龍灣商貿區交通擠塞、空氣污染、人車爭路嘅亂象，點知又係一味靠吹，其中一項擬建架空單軌列車嘅環保連接系統，吹到家陣都冇影。更不堪嘅係，發展局提交立法會嘅文件又披露，三年前施政報告提出以免補地價誘因，鼓勵該區業主自資興建行人天橋或隧道，形成安全便捷嘅人車分隔網絡，結果反應冷淡，到家陣都係得三宗申請咁大把咋。



其實，港府成日吹噓九龍東正轉型為第二個核心商業區，理應加多兩錢肉緊，從多方面改善區內日漸增多嘅人口及擠迫嘅交通環境，配合區內發展至係正路。無奈港產官僚閉門造車，眼高手低，「免補地價起天橋」手續繁複，欠缺吸引力，唔反應冷淡至奇。



嗱嗱嗱，睇吓呢三宗申請係乜東東先喇。第一宗申請擬建天橋連接九龍灣商貿區內七幢商業樓宇；第二宗申請擬建行人天橋加強牛頭角與東九文化中心連繫；第三宗申請則擬建兩座行人天橋加強啟德發展區同九龍灣國際展貿中心一帶嘅連繫，都好有針對性㗎。



阿哥，咁唔吸引嘅項目都有三宗落疊，港府好應該𦧲飯應喇啩！發展商唔係傻嘅，要佢哋出雞又出豉油，港府係咪要提供更多便利呀？最起碼唔好拖拖拉拉，諸多設限吖。偏偏港產官僚做乜都懶懶閒，歎慢板，話要等土地業權人提交更詳細設計同埋完成刊憲程序，先可以確實評估行人天橋嘅落成時間喎。一味打官腔，敷衍了事，所謂「評估落成時間」，咪即係「無落成時間」囉。



特衰政府做嘢至叻諮詢復諮詢，評估復評估，難怪畀區議員批評為「思慮不周」嘞。喂，明日復明日，明日何其多，小學生都識嘅道理，港產官僚竟然想側側膊、唔多覺，呢啲咁迫切嘅行人設施，港府應該自行興建喇，一味唔嗲唔吊，假手於人，即係浪費時間、錯失機遇咋。



都慣晒咯，回歸以來，港府提出嘅大計何其多，又何其多甩漏，唔係延誤超支，就係不了了之。咪話功夫茶唔提醒，特衰政府只見身郁唔見米白，香港想唔沉淪都難。