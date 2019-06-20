正論：叫停二讀國歌法　治權淪喪惟捱打

反對派借修訂《逃犯條例》挑起連串動亂，港府一跪再跪，治權淪喪，不僅沒有政治能量處理爭議事件，就連立法會的正常運作也無法展開，行政立法全面癱瘓。《國歌法》立法就是這個困局下的犧牲品，建制派懾於反對派氣燄，主動提出今個立法年度不恢復二讀。



立法會主席梁君彥昨日向傳媒透露，已向政府反映暫停恢復《國歌條例草案》二讀，待時間平靜下來，社會關係修補後再議，而且有其他經濟民生議題急須審議，故先將政治事件「丟在一旁」，政制及內地事務局隨即指二讀會在下個立法年度才恢復。很明顯，港府節節敗退，潰不成軍，建制派亦一盤散沙，人心惶惶，《國歌法》隨時成為下一個戰場，與其為反對派送上彈藥，不如主動掛起免戰牌。



問題是，退一步不會換來海闊天空，反而令反對派得寸進尺，何況《國歌法》屬全國性法律，立法涉及國家層面，並非單純的香港內部事務，建制派如此做法，無異於挑戰一國權威，公然以「井水犯河水」。這樣說絕非無的放矢，《國歌法》早於兩年前的十月已在全國生效，而全國人大常委會亦於同年十一月通過將《國歌法》加入香港《基本法》附件三，只欠完成本地立法程序就會在港付諸實施。如今建制派將兩制凌駕於一國，以下犯上，自把自為，試問中央顏面何存？這樣做的本質和效果，跟反對派有何二致？



尊重國歌等於尊重國家與民族，不僅天經地義，而且放諸四海皆準，連美國也不例外。反對派出於不可告人的政治目的，對《國歌法》立法氣急敗壞，百般抹黑，證明這柄「尚方寶劍」起到震懾作用。本來，在DQ港獨政客、一地兩檢成功闖關、兩次立法會補選建制派皆大獲全勝的良好勢頭下，推行《國歌法》可謂水到渠成，可惜港府無能，建制無義，加上外部勢力瘋狂攪局，社會氣氛急劇惡化，建制派基於區議會及立法會的選戰考量，即使人數佔壓倒性優勢也要屈服。少數人竟能騎劫大多數，都真是咄咄怪事。連《國歌法》都無法提上議程，同樣爭議多多的「明日大嶼」豈非也要叫停？



國之將亡，必有妖孽。香港之所以淪落到今日的地步，歸根究柢是港府縱虎為患、司法姑息養奸。可以看見，佔中就像揭開潘朵拉的魔盒，將所有妖魔釋放，「違法達義」歪理更洗了整整一代人的腦，發展至今，更變成犯法不要受罰，要即時獲釋，要港府追究執法警員的責任，完全的黑白顛倒。司法不是嚴懲罪魁禍首，而是輕輕放過，四十八名佔中主要搞手之中，只有九人被起訴，而且全部獲輕判，總指揮壹傳媒黎智英甚至連起訴都免了，綱紀一廢，何事不生！



昨日立法會大會好不容易如期舉行，無奈到了下午就因為人數不足而流會，林鄭月娥所謂的讓社會盡快回復平靜，顯然只是一廂情願。說到底，律政司司長鄭若驊其身不正，徇私枉法，令司法起了助紂為虐的作用，當局再不正本清源，嚴肅問責，行政立法癱瘓的死局只會無止境地持續下去。