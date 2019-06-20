神州觀察：穿山甲瀕臨滅絕　升級保護待何時

保護野生動物已是全球共識，然而中國人的食野味陋習，權貴階層的特殊嗜好，不僅導致非法捕獵猖獗，甚至令部分中國獨有珍奇動物幾乎滅絕。



中國生物多樣性保護與綠色發展基金會日前發表報告，指近三年內，大陸有效記錄並查證到中華穿山甲只有十一隻，長期未監測到野外種群，除在台灣有一萬五千至二萬隻外，大陸地區均未見或僅見零星個體存在。因此判定中華穿山甲種群在大陸地區已極度稀少，呈「功能性滅絕」狀態。



所謂功能性滅絕，是指一個物種的種群數量已減少到無法維持其在生態系統中的正常功能，也就是說，這一物種的種群數量已難以恢復，也難以在自然狀態下維持繁衍。比如有「長江女神」之稱的中華白鱀豚，就於○七年被宣布功能性滅絕。



報告雖引發爭議，更有人質疑論據，但無論中華穿山甲是否已功能性滅絕，有一點確鑿無疑，就是牠已是極度瀕危動物，更已被列入國際自然保護聯盟的紅色名錄中。其實，全球走私穿山甲大部分流入中國市場，或也間接佐證中華穿山甲已滅絕。正如報告所指，對穿山甲的藥用、食療需求引發的人為捕殺，是其數量銳減的重要原因之一。



嗜野味者認為，吃穿山甲肉可進補，也是身份象徵，而鱗片更被珍視。傳統中醫認為穿山甲能「打洞穿山」，鱗片有通經活血效用。過去幾十年，中國的穿山甲被大量捕殺，有資料表示，○八年中國穿山甲數量約為兩萬五千至五萬隻，已比○二年為少，難以想像在十年後竟然幾乎滅絕。



雖然內地已嚴禁食野味，但在各地特別是在南方，仍有酒家及餐廳私下出售野味，更重要的是，這些吃珍貴野味的饕客非富即貴，絕非一般平民百姓，法規根本無法阻止這群人的嗜血狂歡。最典型的是早前曝光的「穿山甲公子」事件，一名香港富二代在網上炫耀廣西官員宴請他食穿山甲。



事實上，不僅中華穿山甲被國人吃光，被廣東食客稱為「天上人參」的禾花雀，因遭濫捕獵殺，數量急跌，短短十多年內由「無危」變成與華南虎同級的「極危」物種。顯然，造成中華穿山甲瀕臨滅絕原因的背後，仍是政府部門保護不力，執法不嚴，甚至存在腐敗。例如江西有野生動物保護管理部門官員充當「保護傘」，為不法分子非法開具運輸證明文件。



中華穿山甲作為國家重點二級野生保護動物，中國政府早已禁止捕殺和售賣穿山甲及其製品。但國人食野味之風屢禁不絕，當局應立刻升級為國家「一級野生保護動物」來保護，並修法懲治食野味者，才有阻嚇作用，否則中華穿山甲或將徹底滅絕。