今次修訂《逃犯條例》一役，到了最關鍵、最要命的時刻，林鄭特首突然跪低，兵敗如山倒，沒有朝廷的認可，她是不敢跪低的。人們要問，在此之前，朝廷站台、動員力量，明確表示支持修例在六月底三讀通過，怎麼突然就「理解、尊重、支持」林鄭的跪低和盡毀大局之舉呢？



根據以往經驗和邏輯，一定是林鄭首先嚇破了膽，加上港英官員、港英餘孽價值觀作祟，不能不認同反對派的種種主張，對朝廷驚呼大事不妙，不暫緩（實乃收回）修例就會局面失控，她已沒辦法、「沒有政治能量」處理通過修例，只有退讓一途。作為政客，她也一定會遵循官場套路，提出辭職，以示要為自己「處理不好危局」、「有負中央重託」而負責。



她知道風頭火勢，中央遭此「突然襲擊」是不可能准其辭職的，中央根本沒有準備。受「一國兩制」和《基本法》的規限，中央也不可能短期內「選出」新特首，更不可能直接「處理危局」，只好受其「要挾」，只能極力挽留，還要對外宣稱「理解、尊重、支持」林鄭的決定，這些成了留住林鄭的「先決條件」。形格勢禁、迫不得已之下，這樣的「先決條件」甚至是不必林鄭自己「開口」提出的。在這種情勢下，朝廷想要堅持立場而不能，明知林鄭跪低意味着甚麼，有甚麼嚴重後果而無奈，還要為她背書，還要表示支持——朝廷甚麼時候吃過這樣的癟子？



這能怪誰呢？大概只能怪自己。第一，朝廷對林鄭上台後，香港的局勢過於樂觀，不管這期間發生了甚麼事，都認為「穩中向好」，不覺暗流洶湧；第二，默許林鄭對反對派「大和解」的做法，對反對派抱有幻想，低估了他們的潛力和瘋狂；第三，對林鄭月娥的「政治品格」認識不深，被表面所惑，失去警覺，對她的管治能力又估計過高，真以為她好打得；第四，掉以輕心，對修例引發的反中亂港集團瘋狂反撲，對老美藉機撕開對港對華「顏色革命」的突破口，後知後覺。結果，所託非人，受制於人，滿盤皆輸也。