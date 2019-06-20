修訂《逃犯條例》引爆的亂局一發不可收拾，絕對令號稱「好打得」的林鄭月娥始料不及。她當初高喊「大和解」口號上場，主動向反對派拋出橄欖枝，甚至毫不避嫌地向民主黨捐款三萬元，以為這樣就可以討好反對派，減少阻力，順利施政。如今看來，她實在是太傻太天真，她沒料到的是「大和解」竟變成「大混亂」，三萬元捐款不但沒有得到一聲感謝，反而換來一句「你唔死都冇用呀，八婆」，真是情何以堪。



「以鬥爭求團結則團結存，以退讓求團結則團結亡。」毛澤東這一經典論斷無數次被引用，也無數次獲印證。有些人以反中亂港為目標，以阻撓港府施政為己任，林鄭異想天開要跟他們「大和解」，根本是與虎謀皮，不弄得灰頭土臉才怪。照目前情形看，林鄭確實是「唔死都冇用」。儘管她不斷為修例爭議公開道歉，一跪再跪，連「暴動」定性也推翻，但反對派仍不依不饒，步步進逼，非往死裏打不可。實際上，事情鬧到如此地步，港府管治威信蕩然無存，特首儼然淪為行屍走肉，下不下台已經不重要。當年董建華說「留下才需要勇氣」，林鄭有沒有這種勇氣，相信很快就可揭曉。



昨日因，今日果。港府為了討好反對派，不惜犧牲法治來進行政治交易，上演連串放生鬧劇，導致漢奸黎之流愈來愈囂張，終釀成今日惡果。這班人得勢更猖狂，不只是要求港府撤回修例，也不只是要求特首下台，而是要企圖奪取香港整個管治權，將香港變成美國圍堵中國的橋頭堡。



黑雲壓城城欲摧，這種局面已經不是港府能夠單獨應付，難道中央政府還能無動於衷？說到底，要化解危機，撥亂反正，中央政府必須負起本身的責任，該出手就要出手，否則，香港固然無法實施有效管治，一國兩制也將壽終正寢，整個中國的國運更將會受到拖累。有人說，中華民族又到了最危險的時刻，雖不中亦不遠矣。