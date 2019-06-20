這幾天愛國愛港人士真的不想打開報紙、電子傳媒及社交平台，幾乎一面倒是反對派在耀武揚威、追殺建制，本來是罪魁禍首，竟然大興問罪之師，由特首林鄭月娥至以下高官包括警務處處長盧偉聰、保安局局長李家超、律政司司長鄭若驊……一一被罵個狗血淋頭。兩名行政會議成員葉國謙及羅范椒芬出席電台烽煙節目，期間被一名聽眾羞辱為跳樑小丑，堂堂特區行會成員尊嚴掃地，真是情何以堪。



他倆算有膽走出來面對群眾，那個被譏為「避政司司長」的鄭若驊最應該為修例失敗出來謝罪，她卻施展拿手好戲「龜縮功」，一直沒有給公眾一個交代。一場法治風波，反對派的矛頭居然沒有指向律政司司長，輕輕帶過，顯然反修例只是借題發揮，真正目標是特區政府頭號人物、行政長官林鄭月娥。



所以反中亂港勢力大集合，利用網絡及毒果日報等媒體，使用最惡毒的言詞攻擊林鄭，網絡各式各樣貼子改圖貌似搞笑，實際是驚天陰謀的一部分，反對派最想便是乘勝追擊，一舉把她踢下台，她親自出來道歉還不滿意，說一定要她九十度鞠躬才表誠意，到她真的這樣卑躬屈膝，可能又要她跪低。情況就像林鄭已經暫緩修訂逃犯例，依然不能滿足他們的要求，必須在她口中說出「撤回」兩字，之後會否鳴金收兵還是未知之數，君不見他們的訴求不斷加添，又要求平反暴動定性、釋放被捕人士、追究開槍警察……愈說愈像搞暴動的反而是警察般，黑變白，白變黑，是非不辨，忠奸不分，一片末世景象。



成王敗寇，如果在古代，這批亂賊誓必要林鄭人頭落地，用現代方法就是迫使林鄭辭職，一舉而篡奪特區管治權。政府及建制派等「少爺兵」，根本不了解這是一場殘酷險惡的奪權戰爭，輕敵大意，故此一敗塗地，死得不明不白，只能怪自己太天真、太簡單。