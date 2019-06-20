以林鄭月娥為首的特區政府修訂《逃犯條例》遇重挫，即使林鄭始終不肯以「撤回修訂草案」代替「暫緩修例」，但實情是政府《逃犯條例》修訂工作已「徹底玩完」，潰敗收場。她在前日「道歉記者會」上多次被問及為何不正式「撤回修訂草案」時，強調政府在六月十五日已即時停止修例工作，並無再為工作設定時間表，不會貿然重啟，「暫緩修例」的做法已回應市民訴求。



林鄭亦指出，「現屆立法會任期將於明年七月結束，如果《逃犯條例》修訂案到那時候仍未獲通過，就會自動失效，政府會接受這個現實。」由「暫緩修例」到「不會貿然重啟修例工作」，再到「接受《逃犯條例》修訂案自動失效的現實」，就是不能「撤回」！政府既打定輸數，為何仍要察察為明，一字一句不肯放鬆？



過去一周，「好打得」的林鄭月娥可以說是節節敗退，形勢比人強，只能「一跪再跪」。六月十五日宣布暫緩修例：「盡了最大努力，但仍出現解說溝通不足的問題，仍有很多市民擔心、疑慮、不理解和猜忌。」六月十六日晚上透過政府發言人書面道歉：「行政長官承認由於政府工作上的不足，令香港社會出現很大的矛盾和紛爭，令很多市民感到失望和痛心，行政長官為此向市民致歉，並承諾會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，加以改進，為廣大市民服務。」六月十八日下午現身政府總部正式向市民道歉：「經過連續兩個星期日的大型遊行，市民透過和平理性的遊行集會，表達對修例的憂慮，對政府特別是她個人的不滿和失望，都已一一聽到，會認真反思、反省。過去幾個月的爭議，是由於政府處理修例工作有不足，她個人需要負上很大責任，這件事引起社會矛盾、紛爭和焦慮，向每一位香港市民真誠道歉。」但反修例民眾顯然並不接受這種「迫她一分，吐出一分」，心不甘情不願的退讓和道歉。



香港有史以來最大規模、參與人數最多的反政府示威，特區政府成立二十二年來最大的政治風暴，在林鄭月娥擔任特首的第二年出現，是因為她所說的「由於政府處理修例工作有不足……引起社會矛盾、紛爭和焦慮」那麼簡單嗎？林鄭月娥一開始就擺出了一副戰鬥格，不恤人言，而負責修例工作的兩位主要官員，保安局局長李家超的政治溝通和說服能力薄弱，而律政司司長鄭若驊則政治操守、誠信破產。這個「修例三人組」主觀條件如此不堪，再加上特區政府完全錯估客觀形勢，焉得不敗！特區政府潰不成軍，管治危如累卵，民心盡失，香港社會動盪不安，林鄭月娥「孭得起」嗎？