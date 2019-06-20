經過連串動亂後，昨日立法會大會終於重開，高官有如洩氣皮球一樣，繼續向市民道歉，但反對派依然不收貨，更咬實警方不放，要警方跪低。面對擲磚、推鐵馬、飛鐵枝的示威者，警方動用警棍及胡椒噴霧驅散不果，才不得不將武力升級，如果這樣做都算濫用武力，甚至連犯了法的示威者也不准拘捕，還要即時獲釋，試問香港還有沒有法治？法律還需不需要遵守？



很明顯，部分示威者存心搞事，視警察如寇讎，連立法會都差點失守，如果警方不強力回應，是否任由示威者衝入立法會、霸佔特首辦，將台灣太陽花學運佔領立法院一幕搬到香港上演？反對派政客出於不可告人的政治目的，極盡挑撥抹黑之能事，為甚麼他們要不斷挑起仇恨，搞死香港？答案很簡單，因為他們的所作所為不是為了香港利益着想，他們只為洋主子服務，以英美利益為優先，惟有先把香港搞到雞毛鴨血，才能為中央添煩添亂。要是中央屈服，任由他們將代理人送上特首寶座，香港就能成為外部勢力的天下，中國要崛起勢必難上加難。



類似手段屢見不鮮，從阿拉伯之春，到茉莉花革命，都沿用這一套模式，利用民主、人權等高大上的名義作包裝，令那個地方的人鬼打鬼，示威群眾自以為做正義之事，其實是將自己的前途斷送。外部勢力不戰而屈人之兵，這種顛覆手段成本最低最划算。君不見，整個中東都被美國搞得破破落落，民不聊生，民主並無帶來好處，反而內戰不斷，就知道這些幌子都是假的，只要那些地方臣服於美國、維護美國霸權才是真。



香港是不是也要行這條路呢？對香港市民來說，保持頭腦冷靜，認清政客真面目，不要人云亦云，不做愚民，非常重要；對中央政府來說，繼續坐視不理，只會令反對派更加囂張，惟有果斷出手，香港才有撥亂反正、重出生天的希望。