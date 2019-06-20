一四年爆發佔領行動，號稱有一百萬人參與，輿論一度認為時任特首的梁振英已成為負資產，中央不會讓他做到任滿，甚麼「Plan B」之說甚囂塵上。筆者在報章專欄中卻不以為然，指持此論者乃不懂帝王心術。梁特首的施政在不少市民心目中固然不濟，但阿爺綜觀全局，看出來的可能又是另一畫面，我其時便斷言，CY不但可以做到任滿，而且還會特別得到北京器重。



事實證明，梁振英不但能完成五年特首任期，而且還打破常規，任內便能兼任政協副主席。阿爺如此眷顧他是否恰當，我姑且不論，只是想說明從帝王心術的角度看問題，在中港政務上，或更容易得出正確結論。



近日，不少人認為特首林鄭月娥推動修訂《逃犯條例》弄得滿城風雨，中央為平息民憤，很可能會陣前易帥。這也是不懂從王者的立場去揣摩阿爺心思，我的判斷卻是，如果沒有爆發不可預知的事情，單依目前情勢而論，慢說中央不會逼林鄭下台，就算她主動求去，也會盡力挽留。



泛民主派號稱因反修例而上街示威的市民有二百萬人，群情洶湧，前所未有。際此之時，在中央眼中，特區行政長官之位便只能求穩，絕不能有任何異動。試運用棋盤式思維作推敲，如果林鄭離職，下一步將會如何？定然是選出繼任人，請問你是否容許泛民的代表「入閘」，成為候選人呢？一旦不准，反對派乘着民氣可使，很可能會煽動鬧事，到時候堵路、騷亂的場面恐怕又會重現。



若然讓泛民成功入閘，以當前社會氣氛，說不定此人的人氣會極高，中央又敢不敢讓他當選呢？如果不讓，反對派一定鼓動民眾，攻擊北京操縱選舉；如果讓他當選，新特首一旦勾結起外國勢力，後果則唯天可知！保林鄭是害，不保更是害，阿爺兩害相權取其輕，恐怕就只能讓她暫時做下去。