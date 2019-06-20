林鄭由「好打得」一變為「好跪得」，日前一臉疲憊，如洩氣皮球又如喪家之犬般向全港市民道歉，之不過，反對派依然不收貨，反而得寸進尺，提出的條件愈來愈辣，不僅要撤回修例，更要撤銷示威者控罪、追究警隊責任、全面收回「612暴動」定性和林鄭下台等。「好打得」的林鄭，在反對派眼中，竟變成「老鼠過街，人人喊打」，叫人情何以堪？反對派政客甚至目無王法，劃下死線，威脅政府若不全盤接受所有條件，則會有後續行動如發起罷工、罷課、罷市。



咁樣都未算，政客更揚言佔領立法會、包圍禮賓府、武力抗爭；看官，這不是造反是甚麼？政客都把自己當成梁山好漢了？「不怕天，不怕地，不怕官司，論秤分金銀，異樣穿綢錦，成甕吃酒，大塊吃肉，如何不快活！」



鬼咩！林鄭搞到今日灰頭土臉，成為名副其實的「孤家寡人」，無疑都是自找的。睇佢風騷選上特首時，根本分不清誰是朋友誰是敵人，一上場就跟反對派來個大和解，率司局高官赴反對派黨慶，又慷慨捐三萬個大洋，再增每年教育經費五十億元，結果兩次聲勢浩大的遊行，年輕人、甚至有名校教師都走在最前線，這增加的教育經費培養出甚麼花果？與虎謀皮從來不會有好結果，富貴太耐，連哪裏買廁紙、如何用八達通也不曉的林鄭是否已變得太天真？「更好的服務市民」，呃鬼食豆腐喇！



一次修例就此打殘林鄭，未來三年，冇靈魂政府加一班廢柴團隊，連警務處處長亦褪軚，否認「612定性暴動」，老朽不禁懷念前警務處處長曾偉雄的言論：「警方倘因維護法紀而要道歉，簡直是『天方夜譚』。」家陣卻是示威區明明磚頭和鐵枝亂飛，鐵馬雨傘橫躍，警務處處長盧偉聰出來見記者解畫，卻直如一個偷了糖吃的笨小孩，特區班子竟無一個是男兒，不是「天方夜譚」嗎？