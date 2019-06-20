中美貿易戰持續之際，美國屢次就香港修訂《逃犯條例》作出「關注」，不禁惹人懷疑本港近日的亂局，是否源於美國等外國勢力。現正是中美貿易戰的關鍵時刻，反對派竟然借修訂《逃犯條例》事件，惹來美國國務院和鷹派政客多次發聲，實在事不尋常。反對派以前都有勾結外部勢力，今次直情係明目張膽。



美國等外國勢力對本港的干預由以往「偷偷摸摸」進行，至現時已是「無所不用其極」及「出晒聲伸晒手」。反對派更是赴美送「彈藥」，「八國聯軍」適時出擊，裏應外合，欲奪取本港的管治權，圖謀將香港變成圍堵中國的籌碼。



美國着力遏制中國崛起，就在美國向中國發起貿易戰的關鍵時刻，以美國為首的「八國聯軍」早已對香港修例一事插手。在今次反修例的過程中，反對派勾結外部勢力的情況更是肆無忌憚。



從李柱銘、陳方安生等資深反對派政客，到涂謹申、李卓人、郭榮鏗、莫乃光等核心成員以至羅冠聰等人，都紛紛跑到美、加、英、德等國，與外國反華政客會面，大肆抹黑香港修例，毀謗內地的司法制度，要求外國政府向港府施壓，甚至乞求檢討本港獨立關稅地區的地位，以此損害香港的經濟。被喻為反對派幕後「盟主」、「金主」的黎智英，旗下報章唱衰修例為「送中惡法」，煽動港人上街作「最後抗爭」。



美國的盟友英國、加拿大、德國、歐盟等地的反華政客，亦為各自利益，群起加入對修例的抹黑，發聲抨擊香港政府的做法，令外國勢力聚焦香港，令人擔心港府日後施政將寸步難行。



事實證明，反對派政客為了自身的政治利益，不惜配合西方反華勢力遏制中國，為外力反中禍港幫忙抬轎，幫助美國在貿易戰中大打「香港牌」，犧牲國家和香港的利益，與全港市民為敵。