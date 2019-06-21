香港幾十萬人兩次示威，顯示出本地社會反共反中的聲勢。美國的介入能起這樣大的效果，不僅是美國心戰工作深入細緻且長期經營，底子深厚，更重要的是香港的政治環境和人民心態有機可乘。



「612」暴動之後，假如再沒有暴動，香港社會的政治情緒還可以稍作平復，但大變之後，人心與政情已不可回復原來的面貌。



在此之前，特區政府施政已十分困難；此役之後，林鄭月娥沒有稱病告退，已變成「軟腳蟹」，無法有所作為。管治失效，政府無力，香港的施政便全面癱瘓。



得勝的反對派，志不在施政，取得民意支持後，只會是把政治的糾紛擴大，阻撓所有建設。香港的基建和發展已經落後了一、二十年，現在更無望趕上，而政治上少數人的洋洋得意會加快香港的沉淪。政治概括一切，即只是街頭政治、口號政治，舊的打破，新的不建，政治得意者相信更會尋找機會挑戰中央政府的權威，也會對內地，對內地來港的企業、旅客、新移民處處刁難。



香港近幾十年的繁榮得力於中國內地因素，現在大有可能用街頭政治，把內地因素優勢破壞，香港社會將走上排斥內地的道路。或許這些人一如港獨者，要求與英、美結合，但是，中國主權底下，中央政府不會容許與英、美合作來侵蝕中國的主權。



英、美鼓吹香港爭取民主，但要它們實質支持，卻不能希冀。英國無力，美國在眾多「顏色革命」成功的國家資助的是軍火，不是經濟、民生。美國與中國的貿易戰不會停息，香港也難免隨時有池魚之殃。美國最容易的不過是給個別人士政治難民或移民身份，結果也會「二桃殺三士」。



英、美不援手，反而繼續支持香港社會的各種政治運動，也助長港獨聲勢。中央政府對香港有戒心，原來對香港的特殊優惠便可能扣而不發。海外擔心香港的政治糾紛，也因為佔中、旺角暴亂和今次暴動，打破了香港政治、社會穩定的神話，外資和國際企業還會來嗎？



近代史上，黎巴嫩首都貝魯特號稱「中東的巴黎」，美國掀起政治鬥爭後便全然破壞。香港還好有中國內地，但若與內地對抗，內地一是放手不理，讓港人自作孽；一是直接收回，不讓美國在此建立反共反中基地，兩者都會對香港的發展造成巨大破壞。



香港的「顏色革命」同時支援台灣台獨政權的演變。「韓流」衝擊台灣，香港的反共反中「寒流」卻助力台獨。如果蔡英文明年連任總統的話，台海衝突便會白熱化，香港又怎樣可以獨善其身呢？沒有大格局，香港只會自陷死路，害人害己！