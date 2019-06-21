功夫茶：體育館驚見蟻竇　康文署衰開有路

有人話只要肯堅持同努力，鐵杵都能磨成針，不過咁噃，木杵點磨都好，頂多只能磨成牙籤嘅咋。道理好簡單，材料唔啱，幾努力都冇用。



功夫茶之所以有如此感嘆，皆因每年嘅審計報告，政府部門都畀人彈到樹葉落，但咁多年來，依然係「意見接受，態度照舊」，吹脹。



呢嗱，康文署就係其中一個知錯認錯不改錯嘅廢衙門嘞。好似耗資逾七億元興建嘅調景嶺體育館吖，啟用四年，當中嘅兒童遊戲室地方闊落、設施新穎，深受家長同小朋友歡迎，尤其放學放假，街坊話要排隊先入到場㗎。難得有個咁受歡迎嘅場地，康文署理應好好打理喇，不過事實並唔係咁噃。有區議員早前諗住帶小朋友去玩，赫然發現兒童遊戲室貼出通告，聲明要關閉二十幾日進行緊急維修。喂！個場仲新簇簇，而且去年先至進行過翻新工程，咁快又維修，都好唔尋常啫。



到底乜鬼工程咁緊急呢？功夫茶心裏心裏有個謎：唔通好似耗資成十億元興建嘅「豆腐渣工程」香港單車館咁，一場黃雨就搞到「飛流直下三千尺」，成個單車館遍地濕漉漉，連去練習嘅「牛下女車神」李慧詩都要幫手清理積水，場面滑稽到無朋友？



當然，康文署慣性唔肯認衰，跌落地點都要揦番拃沙，單車館漏水單畸士，死都話係「因警鐘誤鳴導致天窗盡開，令雨水流入室內」喎。功夫茶不禁大笑三聲：上天都算大整蠱咯，點解警鐘誤鳴導致天窗盡開，唔可以漏啲星光月色入嚟，製造吓浪漫氣氛，偏偏要搞到洪水滔滔咁唔老利呢？



好喇好喇，唔扯咁遠。今趟遊戲室緊急閉館，咁快又要緊急維修，到底搞邊科？莫非呢個體育館又係「豆腐渣工程」？非也非也，仲大鑊也。區議員踢爆，原來場地發現白蟻竇，個竇仲成半個人咁高，認真嚇死寶寶！好明顯又係管理不善，監察不力，甚至連搞衞生都求求其、烏瀡瀡喇！呢次冇「警鐘誤鳴」可賴，點算好？狗上瓦坑就話有條路啫，唔通白蟻築竇都有？



咪話功夫茶唔提醒，白蟻結隊來襲遊戲室，直頭係康文署衰開有條路嘅象徵。早在○四年，審計署已發表報告狠批康文署管理體育場地大有問題，有時設施甩漏，有時未能善用資源，家陣十幾年過去嘞，管理不善嘅老問題仍然未解決，新問題又如吊靴鬼咁揮之不去，問你點頂！



嗱嗱嗱，香港近排流年不利，鼠患、蚊患、禽流感、沙士、豬瘟輪番登場，康文署唔該醒醒定定，快快趣趣搞番掂佢，唔好又整單蟻患大爆發嚟贈興喇！