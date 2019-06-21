修訂《逃犯條例》一役，特首林鄭月娥在最後關頭向反中亂港集團跪低投降，把明明能勝的事情搞得一敗塗地，陷香港於「顏色革命」之險域，令「一國」有受沖火燒之危難，香港管治瀕於崩盤。這幾天她躲起來也好，走出來也好，一個勁兒的「向香港全體市民道歉」，以為就能交代過去，還可以賴在特首位上，「繼續為香港做事」。見過自以為得計的，沒見過這麼自以為得計的。



反對派當然「不收貨」，他們要的根本不是林鄭「道歉」，林鄭就是把頭磕爛了，一把鼻涕一把淚的號啕大哭，他們也不會收貨，只會更加興奮，掄起鞭子猛抽，因為他們的目的沒有達到，就算有一日把林鄭抽下台，他們只會再接再厲，為「旺角暴亂」平反昭雪，為「港獨被打壓」平反昭雪，為「佔中違法達義」平反昭雪，為推翻全國人大常委會「八三一」政改決議掃除障礙，實現他們制訂的「普選」奪權計劃，完成「顏色革命」，完成山姆大叔暗中操縱政治代理人管治香江的「戰鬥任務」，碧眼兒坐鎮香江也。



可見，林鄭月娥的跪低投降是為反中亂港集團、外部勢力立了大功的。她為甚麼要「道歉」、向誰道歉呢？領功領賞才對呀！她現在還堅不辭職，並非要為香港繼續做事，而是為反中亂港集團乘勝追擊做事。對曾經大力支持「修例」、參加簽名的八十多萬香港市民而言，林鄭月娥又是在道甚麼歉呢？你的弱軟無能、跪低投降，給香港造成極其嚴重的後果，是道歉能了的嗎？你愈是道歉，反對派愈是囂張，香江危局愈深，社會撕裂愈嚴重，這不是顯而易見的嗎？



有意思的是，我們很想知道，在林鄭月娥打算跪低投降之前，有沒有想好跪低之後怎麼收場——一是局勢真能從此安寧嗎？二是她真的還能繼續安坐特首之位嗎？而中央也是這樣判斷走勢的嗎？以為只要表示「理解、尊重、支持」林鄭的決定，以為力挺她繼續當特首，就可以轉危為安嗎？林鄭是愚蠢可笑，還是另有居心？朝廷是糊裏糊塗，還是被人綁架？這件事太有戲劇性也。