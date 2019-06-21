中美元首終於敲定在稍後的G20峰會期間會談，這是美方頻頻主動邀約的結果，反觀中方似乎沒有那麼積極，只是順水推舟而已。這也許說明一個問題：美方比中方更急於要達成貿易協議。為甚麼？原因很簡單，特朗普希望為競選連任增加政治籌碼。



儘管特朗普吹水唔抹嘴，聲稱美國經濟在其治下欣欣向榮，令全世界妒忌，並揚言要「保持美國強大」。但實際上，其競選連任的形勢一點也不樂觀，多個民調皆顯示，他的支持度在多個受中美貿易戰影響的州份受挫，連共和黨傳統票倉也告急，有的甚至落後於民主黨競爭對手拜登和桑德斯，因此被美媒形容為「從後而戰」。形格勢禁，不由他不尋求改變。



這正是特朗普急於要和習近平見面的真正原因。解鈴還須繫鈴人，所有貿易糾紛都是特朗普一手造成，當然應該由他解開死結。根據白宮聲明，兩國領導人日前在電話中討論了通過一個公平及互惠的經濟關係，對美國的農場主、工人及商家建立公平經營環境的重要性。由此可見，美方主動要求舉行元首會談討論經貿問題，主要是為了「美國的農場主、工人及商家」，而這些人正是特朗普競選連任最需要的票源。



反觀中方並沒有這種需要，所以對是否舉行元首會談並不着急。更何況，中方已多次領教過特朗普的反覆無常，出爾反爾，對這次會談應該不會抱有太大期望。實際上，中美矛盾千頭萬緒，美國全方位遏制中國，貿易糾紛只是其中之一，期望通過一次元首會談解決所有問題，無異於天方夜譚。即使雙方能達成某些協議，也消除不了根本性矛盾，改變不了長期博弈的性質。



最有趣的是，特朗普日前在展開競選連任的活動中誇誇其談，聲稱自己從根本顛覆了華盛頓。其實他不僅顛覆了華盛頓，而且顛覆了全世界，倘若成功連任，所有國際秩序和貿易規則都將被他拋棄殆盡。