一如外界所料，政府在修訂《逃犯條例》大敗後跪低認錯，遺禍深遠，而影響更立即浮現。反對派氣燄囂張，在立法會予取予求，甚至一向強硬的立法會主席梁君彥，也好像退避三舍，本來月底要二讀辯論的《國歌法》草案，梁罕有地主動提出抽起，而政府又好像有計劃地配合，政制及內地事務局同日去信立法會，表明政府將於下一立法年度才恢復《國歌法》二讀辯論。泛民議員立即點頭讚許，彷彿他們才是立法會的大多數。



兵敗如山倒，《國歌法》只是第一步，往後肯定有更多稍為敏感又或者反對派不高興、不喜歡的法案，會被施壓要求抽起或者押後，否則他們動不動就杯葛導致流會，又或拉布甚至重施故技，出動示威者包圍立法會，不達目標不罷休。



首當其衝一定是林鄭視為任內最重頭戲、耗資千億元計的超級大白象基建「明日大嶼」人工島工程。財委會上周五會議因為泛民主派「泛逃犯化」，不斷糾纏規程問題，被迫腰斬，主席陳健波平常溫溫吞吞，也忍不住發火，稱代表中產抨擊示威者「搞亂香港」。「明日大嶼」中部水域人工島五點五億元的研究撥款申請，財委會原本將於周五審議，鑑於現時風頭火勢，政府將撥款議程調動至周五議程最後一項，幾乎肯定沒法趕及今個立法會期內通過。



「明日大嶼」計劃去年剛公布亦引起強大的反對聲音，林鄭例牌一意孤行，恃着有建制派撐腰，以為撥款十拿九穩。可是今時不同往日，她已淪為哀求市民給予機會的特首，「好打得」變成「好捱得」，弱勢政府尋常撥款法案都沒法保證可以通過，何況是掏空庫房的大白象工程？



建制派現時如鬥敗公雞，明年立法會選舉岌岌可危，倘再支持人工島撥款，等於把議席自動送予泛民主派。林鄭任內除非出現戲劇性逆轉，「明日大嶼」勢成「明日黃花」。