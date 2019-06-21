神州觀察：慣以災禍作消遣　看客社會太冷血

「群眾，尤其是中國的，永遠是戲劇的看客。」魯迅先生最為痛恨的國民劣根性，便是根深柢固、難以拔除的看客心態。若說百年前的國人愚昧無知，麻木不仁，是因為受腐朽落後的封建思想荼毒，致使人性扭曲，冷血自私者眾，那麼到了二十一世紀的今天，神州大地為何仍然看客頻出？為何總有人將同類的不幸拿來消遣取樂？



四川宜賓近日突發地震災害，造成十多人死亡、逾百人受傷，受災民眾不計其數，當局隨即展開救災工作，安頓災民，事件並引起國人普遍關注，紛紛上網留言祝福，行為令人感動。然而就在此時，卻有四川資陽及瀘州網民於網上發文調侃，或對災禍未有波及資陽表示失望，或詛咒地震為何不將瀘州百姓全部震死，如此幸災樂禍，且出言這般惡毒，叫人嘆為觀止。



由此不禁讓人聯想起同是發生在四川的另一起災難事故。早前涼山州的連綿山火導致三十名救火人員獻出寶貴生命，這本應是十分悲壯之事，但凡有點人性者都不會無動於衷，更遑論拿這種事作消遣，偏偏在福建、江西及陝西多地發現有人拿殉職救火人員「開涮」，其中一人不但接連發表如「老天都看不下去了」、「去涼山烤全人」等侮辱言論，對於其他的社會悲劇，此人亦常出言不遜，不時攻擊挖苦，以致被當局怒斥是「人渣」。事實上，像這般惡毒攻擊、冷血詛咒的網絡言論從未禁絕，而且往往引起輿論極大憤慨與不安。



此外，早前發生在甘肅慶陽的圍觀跳樓事件，一邊是受盡屈辱、生死掙扎的受害者，一邊卻是歡呼鼓掌、慫恿跳樓的看客們，別人的悲劇就是他們的興奮劑，悲劇上演之處，自然就成了他們圍觀的舞台，儼如末世將臨前的狂歡一般，直叫人心驚肉跳。



正如有人所說，縱如魯迅筆下的「華老栓」亦不過是個普通看客，圍觀殺人、索要蘸血饅頭只是為救兒子的命，其本身並不想害別人或是往別人傷口上撒鹽；而今一些人的行徑卻比華老栓有過之而無不及，且專愛幹催命的事，彷彿一日見不到別人痛苦，自己便活得無意義，心腸如此歹毒，行為如此變態，是何道理？



不難想像，一個充斥着看客的社會將是多麼的炎涼冷漠，多麼缺少人情味，正如近年屢屢爆出的跌倒不扶、見死不救醜聞，便一再衝擊人性道德之底線，並為社會帶來極大混亂，民眾一邊徬徨於該不該扶的十字路口，一邊卻又出現扶人被「碰瓷」、善心遭破壞利用的問題，以致整個社會信用崩塌，坑蒙拐騙之事不斷，如同墜入惡性循環，人人當殃。只是魯迅當年且有棄醫從文、打救國民靈魂之心，今朝政府為此又做了些甚麼？