林鄭月娥上任一年左右，已不斷展示她「好打得」的功架。引用《社團條例》禁止主張港獨的香港民族黨運作、拒絕香港外國記者會前副主席馬凱更新工作簽證、DQ主張自決者參選立法會及完成極具爭議的高鐵一地兩檢立法，自然得到北京領導人的肯定。



去年十二月林鄭在北京向國家主席習近平述職，這是她上任行政長官後第二次述職。據內地官媒報道，習近平表示，林鄭帶領政府積極作為，堅定維護一國兩制和《基本法》，認真策劃香港長遠發展，積極參與粵港澳大灣區建設和共建一帶一路，着力事關廣大市民切身利益的問題，努力為青年發展創造條件，體現「志不求易，事不避難」的精神，取得良好成績，中央充分肯定林鄭和特區政府的工作。「志不求易，事不避難」不是政治套語，而是「今上」的勗勉有加，甚至是「高度評價」。這八個字出自《後漢書‧虞詡列傳》，意思是立志不求輕而易舉就成功，做事絕不迴避困難。林鄭在北京見記者時頗為自得：「呢八個字係我用㗎，你可能聽得少！」並說她在演辭及施政報告都用過，「我諗主席只係話，聽到你成日都話『志不求易，事不避難』，所以佢畀一個認同、肯定啫，冇乜特別意思。」不過，林鄭形容她的管治新風格就是「志不求易，事不避難」。「簡在帝心」，那個時候，此間政圈便傳出習近平要林鄭做兩任特首的消息。林鄭並沒有因此而戒慎恐懼，臨深履薄，相反的是表現躊躇滿志、意氣風發的態度。今次修訂《逃犯條例》一役的潰敗，林鄭剛愎自用、驕矜自負的秉性，便是其中一個因素。



筆者著《歷史幾串都有之十大權臣》一書，述及明朝萬曆時期權傾朝野的內閣首輔張居正，萬曆四年八月時，明神宗在《起居注》上說：「先生親受先帝顧命，輔朕沖年。今四海升平，外夷賓服，實賴先生匡弼之功。精忠大勳，朕言不能述，官不能酬。惟我祖宗列聖陰祐先生子孫，世世與國休戚。」「言不能述，官不能酬」，即是皇帝怎樣都無法說清楚張居正的功勞，讓他當多大的官，也無法酬謝他對國家的貢獻。但在張居正死後兩年，萬曆十二年八月，皇帝正式下詔，榜示張居正的罪狀是「誣衊親藩，侵奪王墳府第。箝制言官，蔽塞朕聰。專權亂政，罔上負恩，謀國不忠。」專制帝王統治，一人之下、萬人之上的權臣，生殺予奪都全在皇帝一念之間！



去年底被「今上」高度讚賞的林鄭，今年六月變成喪家之犬，眾叛親離，要為修訂《逃犯條例》引發超級政治風暴而公開道歉，特區政府潰不成軍。僅僅半年的時間，林鄭由天堂掉落地獄，端的是歷史在笑！