國之將亡妖孽多。民陣號稱有百萬人上街後食髓知味，勢要「煮死」警察方罷休，召集人岑子杰發起所謂的監察警權運動，聲稱現行投訴機制不能有效監督警方濫權，將聯同人權團體落區監督警察執勤。至此，反對派的狐狸尾巴原形畢露，他們深諳要奪權就必先剝掉政府最強武裝，即是香港警察，只要成功挑撥社會仇警情緒，警方動輒得咎，他們便可為所欲為。



而一旦仇警情緒瀰漫整個社會，將會十分危險，警方執法固然是錯，不執法也是錯，只要輿論眾口一詞批評警察濫權，警察便是濫權，根本百詞莫辯。這樣發展下去，香港勢必淪為無法無天的罪惡城，甚至只要打着「違法達義」旗號，襲警以至殺警都是合情合理，後果不堪設想。



別以為這是危言聳聽，當年文革最瘋狂的時候，紅衞兵鬥死鬥臭資本階級、打倒一切祖宗權威，地主商賈固然受害，父母師長也無一幸免，如今香港隱隱然有當年文革影子，只要人們有不同於反對派的意見，只要人們支持政府或警察，便彷彿十惡不赦一般，親朋戚友固然惡言相向，三九唔識七的也被人放上網批鬥，繼續失控下去，香港徹底玩完。



之所以淪落到今日群魔亂舞的地步，歸根究柢是港府姑息養奸、司法助紂為虐。有識之士早就指出，「違法達義」、「不守法不等於不尊重法治」的歪理一旦廣泛流傳，將會極之危險，法律失去約束社會的作用，法治勢必瓦解崩潰。這一切亂象始自佔中，無奈港府不是嚴懲禍首，司法反而百般包庇縱容，九名搞手全部獲輕判，總指揮漢奸黎更是毫髮無損。



再加上爛果報煽風點火，仇恨情緒極速蔓延，人們彷彿被洗腦似的，對警察及政府恨得咬牙切齒，不可理喻。內地早就從文革的泥沼抽身而出，香港卻深陷政治泥沼不能自拔，除了步向衰亡，已沒有第二個結局等待香港了。