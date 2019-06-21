所謂「事不過三」，二○○三年《基本法》第二十三條立法的問題上，中央對特區讓了一次步；到一二年推行國民教育再讓一次。一而再地容忍，中央是有底線的，所以筆者多次提醒反對派，不可得寸進尺。到了一四年，號稱有一百萬人佔領街道，試圖迫使人大常委會撤回「八三一」決議案，結果便不得要領，中央在此事上堅持始終。



到今年，前後號稱有三百多萬人次上街示威，反對政府修訂《逃犯條例》，今趟特區班子又讓步了，答應暫緩修例，實際上與撤回無異，事不過三的原則，是否不守了？



這個問題要分不同層次去看，首先，特區政府堅稱修例不是中央的主意，是特區管治班子主動提出的。我認為此說大抵可信，估計中央的態度是修例工作有固然好，沒有也無妨。早前特區班子在推行過程中進退失據，中聯辦曾嘗試協助，協助後仍然不行，也就罷了，而單憑這點，不足以證明中央非要修例不可，更不足以證明中央對香港作了第三次讓步。



退一步說，事不過三也只是個大略概念，意思是不會作多次而頻密的讓步，但嚴格來說，我不是指在特區「五十年不變」的日子裏，中央永遠不會再作第三次讓步，每隔七年八載讓一次，是有可能的。由「二十三條」到國民教育，相差了九年；由國民教育到修訂《逃犯條例》，也相隔了七載。未來即使再讓兩、三次也不是沒可能，只是港人要求中央退讓的難度將會愈來愈大。



過去，從外地引渡到中國受審而釀成冤假錯案的例子，幾乎沒有。今趟香港人就在沒有具體根據的情況下，招來了「三百多萬」人次的反對力量，這是遠遠超過了合理的尺度，也表現出對中央極大的不信任。



尊重、信任是雙向的，你不相信中央，中央亦不會相信你，香港的路將會變得十分難行。