世界視線：署理防長突請辭　特朗普用人輕率

正當美國和伊朗摩擦不斷升級之際，軍方卻「火燒後欄」，國防部署理部長沙納漢突然辭職，不僅讓對手民主黨有攻擊的口實，亦令中東局勢增加更多不明朗因素。



主要官員尚未進入國會聽證階段即「敗走」，在歷屆政府屬罕見現象，但在特朗普時代卻是見怪不怪。特氏上月在社交媒體宣布，其屬意出任聯儲局理事的經濟評論員摩爾決定退出提名，加上之前自行放棄角逐聯儲局理事的披薩公司前行政總裁凱恩，同一職位兩個人選兩度碰壁，還要是未經對手「敲打」自己知難而退，在在顯示特氏選擇人才及背景審查方面存在重大問題。



今次沙納漢給出的理由是家庭問題，聲稱如提名確認程序繼續，將重新喚起家庭生活中一段不堪回首的創傷經歷，而家人的幸福和安全是他的最優先考慮。有報道指出，沙氏與前妻、其前妻與兒子曾分別發生肢體衝突，甚至曾驚動警方。雖然沙氏並未遭拘控或起訴，但有分析指其前妻可能在確認提名過程中跳出來指控沙氏家暴，從後者匆匆棄甲曳兵的表現看來，或許未必是捕風捉影。



不管沙氏是否私德有虧，但國防部長如此重要的職位，白宮事前竟完全蒙在鼓裏，無論如何令人難以接受。說到官員的家暴問題，有「美女公關」之稱的白宮前通訊總監希克斯，之前跟白宮另一幕僚波特約會，後者被狀告對兩名前妻家暴，由於希克斯被指在事件中隱瞞，跟特朗普的關係開始出現裂痕。事實上，特朗普對候選人可能出事的背景毫無掌握，後果可大可小。最經典的例子是最高法院大法官卡瓦諾，雖然在全個共和黨力挺下，卡氏最終安然過關，但保守派法官豈止卡氏一人？當初選人時慎重一點，偌大一場政治風波也許就不會出現。



當然，特朗普對任用官員疏於審查，很可能是不為而非不能。他曾明言官員就像汽車零件，有問題換掉即可，這也是為甚麼政府中有超過兩成部門主管屬代理身份。既然本來就沒有「長期使用」的打算，也就沒必要大費周章「查家宅」矣。