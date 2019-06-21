修訂《逃犯條例》令一向心高氣傲、死不認錯嘅林鄭月娥一百八十度大轉變，既暫緩修例、跪完再跪，又向市民「真誠」道歉，可惜不但未能平息風波，反而激起反對派的重重脅迫，陷入更嚴峻的管治危機。



林鄭恍如喪家之狗，一味認衰，「承諾會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，加以改進，為廣大市民服務」，老朽幾乎唔敢相信這是出自「好打得」、「膽自大」的林鄭把口。以前一味認威，家陣一味認衰，老朽不禁懷疑佢屋企嗰位不問政事嘅林先生是否仲認得佢？一個人變起上嚟原來可以有咁大落差！美國大文豪海明威曾說：人可以被毀滅，不可以被擊倒！證諸林鄭，卻全不是這回事。



林鄭眾叛親離，落得「孤家寡人」，一如本報「正論」所指，政府落得十面埋伏、四面楚歌的地步，既有反對派搞風搞雨的外因，更有建制派見風使舵的內因，還有行會成員各行其是，「爭出鏡、亂說話、出風頭」，集體負責制和集體保密制形同虛設，政治倫理蕩然無存；立法會內的建制派亦是一路貨色，離心離德，一盤散沙，有些人的口脗甚至跟反對派沒有分別。實情不正是如此嗎？



看官，行會召集人陳智思承認政府修逃犯例完全失敗，林鄭過去兩年所做的事「一鋪清袋」！哎呀，老朽仲以為講呢句嘢嘅係鬧佢「八婆」、「幾時死」嘅白鴿黨主席胡志偉添，真係失敬晒！此外，警隊一哥又褪軚，否認「612定性暴動」；保安局局長李家超在立法會連番道歉，成了名正言順的「Sorry Sir」；林鄭亦去信全體公務員認衰……霎時間，林鄭及其團隊變得全部謙卑到叫人打冷震，一個充斥喪家犬、落水狗的管治班子，可謂信心全失，吾人還能奢求他們能為香港打拚幸福嗎？俗話說，「手中有糧，心中不慌」，林鄭有的是一個無能的團隊，他們無一是男兒，只是停在烏蠅拍上的烏蠅，處境安全卻樣衰！