正論：試看今日之特區　竟是誰家之天下

子系中山狼，得志便猖狂。反對派聲稱有百萬人上街後意氣風發，連日來兵分多路全力圍剿，甚至發出最後通牒，脅迫港府在死線前接受四大訴求，否則將抗爭行動升級。面對反對派步步進逼，迹近瘋狂，港府卻如喪家之犬，沒有絲毫反擊之力，不禁令人質疑，今日之香港，竟是誰家之天下！



反對派借修訂《逃犯條例》掀起的滔天惡浪席捲整個特區，港府跪完再跪，猶如驚弓之鳥，行政會議不敢開，立法會流會，行政立法全面「冧檔」。與港府一臉頹然恰恰相反的是反對派氣燄囂張，不僅乘勝追擊，更要「直搗太平山」。民陣昨日到警察總部投訴警方濫權，除了催逼港府成立獨立調查委員會追究警方開槍責任，更聯同人權組織自行落區監督警方執勤。很明顯，反對派深諳要奪權就要先剝掉政府最強武裝，只要成功挑撥社會仇警情緒，警方動輒得咎，他們便可為所欲為。



另一邊廂，六間大專院校的學生會組成另一條戰線，亦步亦趨，表明不接受特首林鄭月娥道歉，威脅港府必須在限期前撤回修例、撤銷暴動定性、釋放及不起訴被捕示威者、追究警方濫用暴力，否則號召示威者今日包圍政府總部，暴力衝擊，同時發起阻塞港鐵等不合作運動，勢兇夾狼。至於反對派政客如朱凱廸之流，早在「616遊行」翌日已煽動群眾包圍特首辦「小試牛刀」，更揚言發起罷市、罷工、罷課，勢要逼到林鄭「人頭落地」為止；港獨組織同時發難，有人揚言要組成「臨時政府」，有人揚言要搶奪警槍；身在獄中的戴耀廷亦沒有閒着，寫公開信呼籲市民在兩大選戰實現奪權。一時間，香港群魔亂舞，妖氣沖天，政府急忙決定今日不開放政府總部。



至此，反對派的狐狸尾巴可謂原形畢露。他們為了實現英國人撤出香港前「以主權換治權」的圖謀，打着「違法達義」的旗號向年輕人大灌迷湯，煽動他們走上前台對抗政府，現在更發展到犯了法不必受罰，要無罪獲釋，要港府掉轉槍頭追究執法警員責任，簡直就是黑白顛倒，無法無天；加上反中亂港傳媒煽風點火，唯恐天下不亂，部分市民彷彿被洗腦一般，整個社會瀰漫一片仇官仇警情緒，局面正朝着失控方向發展。



可以說，現在就像暴風雨前夕，暗潮洶湧，一觸即發。面對反對派張牙舞爪，港府不敢回應，不敢反擊，卑躬屈膝，潰不成軍，比扶不起的阿斗更不堪。明明港府擁有龐大行政資源，明明警方擁有最精良武器，明明建制派人多勢眾，現在竟落得被動捱打，哼也不敢哼一聲。少數人將大多數人玩弄於股掌之間，恐怕全世界只有香港才會發生，到底香港屬於一國還是屬於反對派，還用問嗎？



昨日因，今日果。港府為了討好反對派，不惜犧牲法治來進行政治交易，司法上演連串放生鬧劇，「佔中」總指揮黎智英至今逍遙法外，日前又呼朋引類密謀於暗室，更多更大的亂象必定陸續有來。香港變成外部勢力圍堵中國的橋頭堡，「港人治港」淪為「洋奴治港」，說到底是自作孽。