在六月十二日，有激進示威者不斷衝出馬路，衝擊警方防線，不斷把磚頭、鐵枝、鐵馬等擲向警員，多名警員受傷，警員生命受到嚴重威脅，在迫不得已的情況下，才使用最低限度的武力驅散暴力示威者。事實上，相對很多西方國家，香港警察使用的武力已十分文明克制。



反對派追擊警方使用過度武力，將警方嚴正執法、打擊暴力、守護法治的行為抹黑，顛倒是非，正邪不分，實在令人心寒。



此外，反對派議員在立法會質疑警方向一些「手無寸鐵的示威者」使用非必要的武力，似乎已遠超其行使維持公共秩序的合法權力，這些指控明顯不是事實。在六月十二日，有示威者以磚頭、削尖鐵枝攻擊警察，嚴重危害警察和其他市民的生命安全，請問這些示威者，哪裏是「手無寸鐵」！作為議員竟然不尊重事實，而是扭曲事實。



更有甚者，有人在討論區發起所謂「杯葛排擠警察子女」運動，呼籲學生「在學校對抗警察子女，給有子女的警察傳遞明確訊息，禍必及妻兒」，猶如白色恐怖。用對警察子女不利來威脅警察已涉嫌網絡犯罪，決不可縱容。筆者強烈譴責這種無恥恐嚇，並請立刻停止向小朋友灌輸這些仇恨、甚至鼓勵傷害別人的觀念。請立刻停止製造白色恐怖，不要再針對警察和其家人。



反對派混淆是非，聲稱要「追究警方濫用武力」。這是荒天下之大謬，警方維護法治，執法變犯法，暴徒卻是無罪，那麼香港的社會秩序由誰來維護？法治又由誰來捍衞呢？



香港經歷無數大小動亂，警方每次都在最前線承受衝擊，維護社會秩序，反修訂《逃犯條例》風波也沒有例外，惟反對派老鼠惡過貓，將矛頭指向警方，令警方成為磨心，這極不公道，令人擔心警方執法根本沒有保障，可能會身陷囹圄。