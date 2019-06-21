這幾天內地老百姓最關心的事情，並不是美國總統特朗普的電話，也不是四川的地震，而是自己家住的小區，可能需要改名了。海南、西安、杭州，幾乎一夜之間，全國各地掀起了改地名的浪潮。這是按照民政部等六部委的部署而集中推行的。



比如，維多利亞花園、加州陽光小區、維也納酒店要改，理由是崇洋媚外；中央大道、世界大廈、環球貿易中心要改，罪名是刻意誇大；帝王、王府、相府更是悉數被禁，涉嫌宣揚封建迷信。公示之後要限期改名。



精神稍微正常一點的人，都會覺得這是瞎折騰。許多地名，很多用了幾十年，老百姓並沒有覺得不方便，礙誰的事了？當前的中國，經濟下行，就業艱困，水果價格上漲得網民叫苦「吃不起」，美國貿易圍剿步步緊迫，哪一項不是當務之急？何必大張旗鼓地去改這些地名呢？況且，叫一個「加州陽光小區」就是崇洋媚外？這官大人們的玻璃心是有多脆弱呢？說好的「文化自信」呢？



而像維也納酒店這種，都是在工商局正規註冊的連鎖品牌，法律都允許，憑甚麼一紙紅頭文件就認定違規？好一個依法治國的新時代！而且，要改一個地名，路牌要修改，證件要換發，小區的大門、標牌要重建，有些文件要重新註冊，地圖、導航軟件要重印、更正，這些成本，自然也都記在納稅人的頭上。



然而，官大人不管這些。在他們眼中，這些所謂崇洋媚外、封建迷信的名字，就跟聖誕節一樣，都不利於維護權威，有破壞和諧之嫌。前些年，廣電總局曾一度下令禁用NBA、GDP、WTO、CPI等外語縮略詞，逼得電視台想出來「美職籃」等替品。但這些詞彙已經與工作生活密不可分，豈是禁止得了的？在禁用了一段時間後，最終慢慢鬆綁，不了了之。



內地這七十年來，大規模集中改地名有兩次，一次是文革初期破四舊，全國山河一片紅，北京的街道紛紛改名反修路、永革路、大躍進路，協和醫院改名反帝醫院，全聚德烤鴨店改名北京烤鴨店。另一次就是文革之後，這些改過的地名紛紛「復辟」。想不到第三輪大改名，竟然發生在今年，大有將才子佳人、帝王將相、資產階級名字再度一掃而光之勢。



令人啼笑皆非的是，在海南公布的違規地名之中，還有兩個「反修橋」、「滅資橋」，罪名是「含義怪誕離奇難懂」。其實，對於五十歲以上、經歷過文化大革命的人來說，這兩個名字再熟悉不過了，之所以留存到現在，恐怕是文革後的漏網之魚。按照此次整改思路，這兩個名字非但不崇洋媚外，而且根正苗紅，應當大大發揚才是。



官老爺紛紛移民不是崇洋媚外，老百姓小區取個巴黎、米蘭就是崇洋媚外；天天「厲害了，我的國」喊得震天響不算刻意誇大，蓋個樓取名環球中心就是刻意誇大。浮誇風還沒結束，「破四舊」又亮相，真是好熟悉的味道。不禁令人想起二○一七年帝都清理「最美天際線」，全城頂風冒雨拆招牌的盛況。真是吃飽了撐的。