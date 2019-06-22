神州觀察：堵源頭刻不容緩　滅毒梟事不宜遲

內地禁毒形勢仍不容樂觀，各地毒品犯罪愈來愈猖獗，甚至出現武裝販毒集團，嚴重威脅民眾生命財產安全，而毒案源頭又幾乎都指向境外。



湖南長沙市公安局日前通報，近期破獲一宗跨境武裝販毒大案，斬斷一條從境外購進毒品，經雲南運往湖南、湖北分銷的販毒通道，繳獲九十多公斤毒品，市值逾一億港元，並逮捕一百名涉案人員，又繳獲一支仿六四式手槍、六發子彈。而廣西河池警方日前成功偵破一宗特大通過雲南分銷的跨境販毒案，逮捕十八名涉案人員，繳獲市值二億六千萬港元的毒品。



事實上，四川、湖北、山西、重慶、北京近日都破獲販毒大案。雖然國家禁毒委日前公布吸毒人數較前年下降，但從二百五十多萬減至二百四十多萬，這一數字並不能抹去毒品仍在神州大地持續蔓延的現實。吸毒人數減少，販毒大案卻上升，表明毒品市場愈來愈大，真正的吸毒人口絕不止幾百萬。



此外，幾乎每破大案，警方都宣稱成功斬斷運毒通道，但毒品依然源源不斷從雲南輸往各地。顯然，各地警方斬斷的只是中國境內的販毒通道，毒品跨境通道依然暢通，毒品源頭並未真正堵住。只要販毒集團繼續盤據中國周邊，毒品犯罪就難以遏制。只有堵住毒品入境通道，才有望在源頭上禁毒。另外，毒品犯罪已有從靠保護傘庇護隱蔽作案發展至武裝販運的趨勢，如不盡快消滅在萌芽狀態，一旦所有毒販都壯大到有武裝，對社會的危害絕不小於恐怖襲擊。



不得不提的是，近期內地破獲的案件，多與香港黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」集團瘋狂出貨套現有關。上海仔身負兩案四罪被香港警方通緝，但有警方高層及律政司兩把保護傘庇護，令其可聞風先遁，潛逃海外遙控毒品王國。而大毒梟至今可以逍遙法外，除了有保護傘，另一原因就是他潛至與香港仍無引渡協定的國家和地區藏匿。雖然香港暫緩修訂《逃犯條例》，內地卻不可放過禍害神州百姓的毒梟，而且香港已回歸，滅毒本來就無國界，更不存在兩制。而中央部署的掃黑除惡專項行動所列出的黑惡勢力，亦包括境外黑幫入境發展滲透以及跨國跨境的黑惡勢力。



事實上，公安跨國掃毒引渡毒梟也早有先例可循，二○一一年泰國發生湄公河慘案，金三角毒販殘殺十三名中國公民，中國公安部聯手泰國、緬甸、老撾警方，將該案一干主犯悉數緝捕歸案並繩之以法。因此，內地相關部門完全可以透過跨國執法合作或引渡機制，並透過國際刑警組織發出紅色通緝令，將盤據周邊國家的販毒集團一網打盡。如果繼續容忍大毒梟橫行周邊，必然後患無窮，神州毒禍只會愈來愈氾濫。



