世界視線：平壤獲華撐腰　美朝關係難修

中朝領導人日前在平壤對話，中國支持北韓發展經濟，提供保護，穩定局勢，金正恩亦表示願意和談。不過，官式報告並沒有提及和談膠着的癥結──北韓何以無法藉棄武換取美國撤走經濟制裁。



「一年多來，朝方採取許多積極措施避免局勢升級，維持半島穩定，但得不到有關的回應。」金正恩話中有話，展現耐性時亦發出不滿信號。他口中的積極措施，包括二月提出關閉寧邊核設施換取解除聯合國制裁，卻遭到特朗普拒絕。相反，美方制裁變本加厲，上月更首次運用民事司法方式扣押一艘北韓貨船，令金正恩大為火光。此事翌日，平壤再試射兩枚短程導彈，大有宣洩之意，但特朗普一於愛理不理，不將之定性為挑釁或威脅。



事實上，華府不採取任何行動，已對平壤構成極限施壓。多虧中俄在安理會上為其說項，才緩解了美方的圍堵。因此，金正恩的確得到回應，不過是負面的。他心知肚明河內峰會破局的主因，癥結不解，僵局只會持續，但他仍執意不解，則代表牽涉龐大的國家利益。中朝會談上，北京提到政治解決，金正恩正是希望在不多讓步的前提下，找一線突破的生機。



癥結就是美方索要的核武清單。雖然平壤兩年以來展示甘願棄核的態度，但美韓的偵測文件都揭發朝核地下化的事實，無核化實乃虛與委蛇。據指河內峰會上，美方手持這些證據當面質詢，才導致破局。金正恩的如意算盤是想走巴基斯坦的舊路，成為國際認可的擁核國家，但這涉及修改《核不擴散條約》，關鍵在美方首肯。然而，金正恩善於暗度陳倉，美方從沒放下戒心，若平壤不祭出開誠的核武清單，華府也沒理由撤銷制裁，只能利用時間挑戰金正恩的忍耐力，攻破他的底線。



中國雖說是為和平而來，卻有幫助北韓突破制裁之嫌。北京表態全力支持平壤發展戰略新路線，所指是提供經濟誘因，欲將本來漸遠的中朝關係拉近，使金正恩與特朗普疏離。對中方來說，北韓倘加入美亞安保陣營，將置北京於何地？所以回到金正日時期的局面，比起美國入主保險得多。



