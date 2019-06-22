功夫茶：關愛共享變洩密　官僚派錢一鑊粥

考吓大家，生蝦落油鑊點解？係跳又死，唔跳又死！呢嗱，舊年發表嘅財政預算案，部分基層市民未能受惠，政府備受批評，事後乃有所謂「補漏拾遺」，推出派四千個大洋嘅「關愛共享計劃」。可惜啊，計劃推出後，不時傳出行政管理混亂、審批慢過蟻躝，愈補愈漏，愈拾愈遺，簡直就係烏喱單刀！



你話嘞，邊有人派錢都派到天怒人怨㗎，家陣派又死，唔派又死，官僚唔係好似生蝦落油鑊咁狼狽就有鬼咯，陳茂波有乜辦法唔當選「史上最廢財爺」吖！嗱，職津處大早下巴輕輕，話會盡快發出申請確認通知，官僚一向講就天下無敵，做就有心無力，功夫茶點會咁輕易相信呀，正如毛伯伯話齋：實踐係檢驗真理嘅唯一標準吖嘛。



功夫茶活學活用，首先諗番轉頭，呢，計劃自推出以來，先後爆出查詢熱線冇人接聽、手續繁複擾民、表格不足、辦事處太少等等「蝦碌」亂象。仲有噃，政府一早已預料合資格申請市民有接近三百萬人，而埋單計數最終有近三百五十萬人申請，職津處合約員工嚴重人手不足，點會唔倒瀉籮蟹吖。



唔係功夫茶老作㗎，不久前，唔係話由於申請關愛共享嘅人太多，管理層唔係想方設法增添人手，反而要求員工「摩打手跑數」，每人每日需輸入二百五十份申請表兼發放通知短訊咩？咁搞法簡直係玩命，好彩冇發生「疲勞死」事件咋，唔少員工頂唔順劈炮唔撈，就係咁解。



呢嗱，話口未完又出事喇！話說職津處處理申請時，發現有兩份表格申請人嘅資料唔完整，於是將該申請表格副本寄回相關申請人，誰知員工一個唔覺意，將阿甲嘅申請表誤寄畀阿乙，申請人打電話去問先知職津處誤將「馮京」作「馬涼」，擺咗個大烏龍，你話大唔大鑊呀？你知啦，申請表有好多個人私隱重要資料，萬一外洩落入不法之徒手中，有乜後果，邊個話得埋。



嗱嗱嗱，私隱專員公署證實接獲相關投訴，會向職津處展開循規審查喎。職津處都知衰嘞，話已要求員工向申請人寄出信件前，要將信件交畀另一員工檢查確認先至寄出。弊在根據「墨菲定律」，凡事可能出錯嘅就一定會出錯，家陣職津處以為多一個人多一雙眼，分分鐘變成多一個人多一個鬼揞眼咋！



唔係咩，職津處已經人手不足，家陣「法國大餐──多舊魚」，加重員工工作量，隨時有更多阿甲變阿乙，阿乙變阿丙。難為阿茂財爺仲大大聲話年底前處理晒所有申請，唔好噏得出就噏啦，呢個廢柴政府，信佢半成，雙目失明吖。



