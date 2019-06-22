正論：三權全淪陷　黑雲壓香江

當年佔中之亂，港府亦如常運作；旺角暴亂，民意站在港府一邊；今天，一場修訂《逃犯條例》政治風暴，將港府徹底打垮，行政立法司法全面淪陷，連警察總部都受到圍堵，香港彷彿陷入無政府狀態。忽喇喇似大廈傾，昏慘慘似燈將盡。特區政府面臨空前的管治危機，搖搖欲墜，危如累卵，香港前路一片黑暗，將何去何從？



回歸接近廿二年，香港社會從來沒有一天像昨日那樣混亂失序，那樣無法無天。學界脅迫港府答允四大訴求的期限前日屆滿，港府沒有答應，他們如期將行動升級，號召示威者上街抗爭。儘管港府早已倉皇辭廟，連政府總部都棄守，但都未能阻止示威者的行動，他們很快就連金鐘主要幹道都佔領，並在黃之鋒等政客帶領下，轉戰灣仔警察總部，數以千計的人群將警總團團包圍。有人向警總擲雞蛋，有人破壞閉路電視，有人用鐵鏈將警總後門上鎖，有人高呼盧偉聰下台，有人要求釋放被捕人士，警方談判專家節節敗退，警隊尊嚴掃地。



與此同時，大批示威者旋風式攻陷灣仔稅務大樓及入境事務大樓，在大堂大呼小叫，賴死不走；甚至乎，連金鐘政府合署都不能幸免，成為示威者佔領之地，代表司法權威的最高法院匆忙落閘，律政司通知員工提早下班，法庭運作停頓，正義女神蒙塵。另一邊廂，立法會同樣失守，停車場出入口遭堵塞，原定舉行的交通事務委員會、內務委員會及財務委員會會議統統取消。示威者呼嘯而過，政府人員驚惶奔走，行政立法司法徹底淪陷，連警總都動彈不得。隨着示威朝着失控方向發展，現在是圍堵，誰能保證下一刻不是直搗三權，佔領立法會、打砸政府總部、拆毀司法招牌？上帝要你滅亡，必先要你瘋狂，當年內地紅衞兵「文化大革命」的一幕，恐怕很快就會在香港上演。



事情發展到一發不可收拾的地步，反對派歇斯底里大鬧香江，如今即使林鄭政府道歉一萬遍甚至撤回修例，亦已無濟於事。君不見，反對派的要求愈來愈多，示威者的口號愈喊愈響，昨日是林鄭下台，今日又變成盧偉聰辭職，明日恐怕就是整個政府都要推翻。尤其令人惴惴不安的是，在反對派和反中亂港傳媒刻意挑撥之下，整個社會瀰漫一片不可理喻的仇警情緒，警務人員動輒得咎，任何行動都被扣上「暴力鎮壓」、「濫權」帽子，加上港府窩囊，一味卸責，高官龜縮，在這樣的情況下，警方就算有最精良武器，渾身是膽，亦與被廢武功無異。一旦連警方刀把子都落在反對派手裏，後果令人不寒而慄。



所見既可駭，所聞良可悲。鄧小平很早就強調要防止香港成為反共基地，但事實證明，香港豈止是反共基地，直情是境內外反華勢力的大本營、橋頭堡。回歸至今，外部勢力對香港的介入愈來愈肆無忌憚，今次反修例風暴更達到史無前例的頂峰，美國總統特朗普不止一次指指點點，甚至不諱言「香港人用這種方式與中國打交道十分有效」、「我會讓示威者為自己發聲」，香港儼然成為美國第五十一州。難怪有人慨嘆，香港權力核心不在中環，不在西環，而在花園道美國總領事館。



經過反修例一役，繁華之地弄得滿目瘡痍，安居樂業變成遙不可及，香港已經不是以前的香港，人心已經無法回到從前。很快就是七一，也就是香港回歸廿二周年的大日子，無奈在反對派瘋狂攪局之下，亂象不知伊於胡底，要是當日仍然滿街黑壓壓的示威者，行政立法司法仍然淪陷，局面甚至更亂，情況甚至更差，國旗和區旗還能照常升起嗎？當代表主權和治權的旗幟一旦陷落，別說一國兩制行穩致遠淪為空談，一國兩制名存實亡才是最不堪設想。運移漢祚終難復，難道國家領導人還要一味不聞不問嗎？



當然，特區政府落得眾叛親離、四面楚歌的下場，反對派和外部勢力興風布雨固然是主因，但歸根究柢是當局管治無能、授人以柄，讓牛鬼蛇神有可乘之機。現屆政府一再強調「志不求易，事不避難」，事實卻恰恰相反，林鄭懾於反對派氣燄，一上場即急不及待跟他們搞「大和解」，顛倒是非，姑息養奸，加上施政脫離民情，終於埋下今日兵敗如山倒的禍根。



至於律政司司長鄭若驊其身不正，醜聞纏身，更是落人口實。今次修例，她有責任向公眾解說，向法律界進行游說，但她為官避事，傲慢輕敵，立法會五次開會居然四次缺席，以致被外界譏為「避政司司長」。更何況她徇私枉法，庇奸護惡，一再放生佔中黑手壹傳媒黎智英及其反中亂港集團，綱紀一廢，何事不生！這場政治風暴愈演愈烈，呈火燒連環船之勢，鄭若驊絕對是頭號罪人，如今才透過網誌假惺惺道歉，貓哭老鼠，又有甚麼意義？



豈知萬頃繁華地，強半今為瓦礫堆。香港用百多年時間，由小漁村發展成國際金融中心，法治成為港人安身立命、引以自豪的基石，一切得來不易，可惜俱往矣！可以看見，香港正被一股龐大的反華勢力籠罩，不搞死香港不罷休，當法治崩潰，治權淪喪，香港還剩下甚麼？港人又得到甚麼？



修例不會令外資撤資，惟港人若親手打破社會穩定的神話，一手將福地摧毀，外資和國際企業肯定不會再來，經濟勢必跌落谷底。兩制若繼續與一國對抗，結果亦只有兩個：一是中央撒手不管，任由香港沉淪下去；二是直接收回，「五十年不變」提早壽終正寢。這兩個結果對香港是福是禍，值得港人深思再三。



