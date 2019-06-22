香港與中國分不開，政治與經濟也連在一起。



香港的「一國兩制」，是中國特別照顧香港承繼的殖民地制度和資本主義體制，使之與內地既相連也相異。兩制當然也會各自演化，但大框架不能改，否則的話，便是違反《基本法》。這個不能改，實際也包含了不能用以顛覆一國，也即是中國對香港的主權。香港的自治只是治權，減除外交與國防，也當然不能觸犯國家安全。北京對港人不放心，故此有「五十年不變」的期限，五十年屆滿後會不會變，視乎當時情況，也是由中央決定，香港的自治權不會超越中央政府的決定。這正正體現香港在回歸後作為中國一個地方政府的性質。



港獨是對「一國兩制」的挑戰，必然會受到禁制。自治若以港獨作為選項，也必然受到禁制，不可能借集會自由和言論自由來與中央政府抗辯。在香港堅持港獨或以自治來選擇港獨，是侵犯國家主權，除非中國政府放棄主權，否則的話，便是公開挑戰，分裂國家，怎樣借國際人權、自由民主自決的說法，都不可壓倒中國的主權。若引進美國等外國勢力干預，便是叛國行為。



因此，在香港無論有多大的民意支持，港獨和自治式港獨是不可能為中國內地（政府與民眾）所接納，對抗衝突的結果也必然是鎮壓取締，武力是排除不了的。



於是，香港的政治發展是有底線、有限制，觸犯這個底線，一是由特區政府來禁制、鎮壓；二是特區政府不能有效執行，便是逼中央政府直接干預；三是抗爭還大的話，香港的自治便可以因國家安全、維護國家主權的大原則，導致至少暫時終止，終止多久由中央政府決定。



香港人喜歡與否，面對這樣的底線、這樣的政治後果，選擇只能是接受，或離開香港，別無他途。寄望美國或英國有效干預，只會是癡人說夢話，或是自欺欺人。



這樣的政治後果，不是香港大多數人所願意。這樣的政治後果，也必然會摧殘香港的經濟、香港的資產價值，幾十年積累的個人及社會財富便會一時崩解。



要政治革命，同時要保持繁榮安定，這是絕不可能的事情。美國策動的「顏色革命」，在全球任何一個地方都是破壞而非建設。香港示威的群眾，大多數都不會考慮這樣的政治後果，但少數人卻是為了革命而衝動，不顧一切。大多數人能夠制約這少數人的政治衝動嗎？抑或是被他們牽着鼻子走，幻想中央政府不會作任何舉措呢？一念之間，便可決定香港的安危。政治一作這樣的演變，便無可逆轉，後悔莫及。