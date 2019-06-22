林鄭月娥跪低，反中亂港集團不依不饒，正加大力度，一鼓作氣，全面打殘港府，為今後亂中奪取管治權作好準備。建制派中的投機分子、動搖分子、投降派也乘機遮掩種種醜陋，把自己打扮成「早有先見之明」，打扮成對香港消解「矛盾、紛爭、焦慮」作出貢獻，興高采烈或滋油淡定的政治抽水。



建制派的「忠貞之士」最是憤怒而無奈，再次感到被朝廷和林鄭出賣，屈辱感和憤怒之情超過○三年二十三條立法泡湯。策動這次事件的外部勢力則是趾高氣昂，剛宣布競逐連任的特朗普聲稱香港事件影響巨大，「用這種方式與中國打交道十分有效」，「我會讓示威者為自己發聲」，「我會讓中方與示威者自行解決問題」。



看來，特朗普已把香港當成了他的連任「選區」，他要告訴美國人民，這一陣子利用香港問題向中國打貿易戰、製造麻煩和施壓「十分有效」，非常有助於解決「我與中方的爭拗」。兩個月來，反中亂港集團、老嫩漢奸與老美的副總統、國務卿、國會議員的「頻密互動」成果巨大，談笑間「攻城掠地」！特朗普的「讓美國再次偉大」在香港「選區」樹起樣辦也。



對中國和香港而言，事情已經壞到了頂點。然而，香江府衙、特首林鄭並不覺得，連日來的表現是跪低投降得還不夠，還沒令反對派出盡惡氣，他們要不斷道歉、認衰和交出管治權，以解反對派的心頭之恨和滿足他們的奪權貪欲，他們的做法實乃堡壘被內部攻破、舉起白旗後，再卑躬屈膝的幫敵清點繳械槍枝。這件事沒有完成，沒有給反對派一個「圓滿交代」，林鄭大概是不想辭職下台的。



最可悲的是中央，事到如今，「跪低投降」的後續發展已如此不堪，外交部部長王毅還要聲稱朝廷對特區政府的做法依然是支持、尊重和理解。當然，他也大聲斥責西方勢力興風作浪、挑撥對立，企圖破壞香港和平穩定。他說：「我們要大喝一聲：請收回你們的黑手，香港不是你們橫行的地方！」然而，王外長知道嗎？這樣的豪言壯語，只有打勝仗時才有意義，如今只能得啖笑也。