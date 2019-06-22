說香港社會反智，一點也不冤枉。反對派將修訂《逃犯條例》抹黑成「送中條例」，七百萬香港市民「人人都可能是逃犯」，這種鬼話竟然有人相信；反對派將兩次反修例遊行吹到一百零三萬人及二百萬人參加，這種近乎天方夜譚的數字竟然也有人相信。香港人的智慧去了哪裏？獨立思考能力又去了哪裏？



正是因為社會反智，反對派才可以興風作浪。他們迫使港府一跪再跪，依然不肯罷休，連日來繼續圍追堵截，一時發出最後通牒，一時號召包圍政府總部，一時威脅罷市罷工罷課，大有炸平太平山、停止地球轉動之勢。最不可思議的是，他們倒打一耙指摘警方濫用武力，要求港府成立獨立調查委員會追究警方開槍責任，更聯同所謂人權組織自行落區監督警方執勤，這分明是要廢掉警方武功，好讓他們為所欲為。香港司法大權一直被洋人及其代理人控制，如果連警方刀把子也落在反對派手中，誰也不知會出現甚麼後果。



事情發展到這個地步，一切都已很明顯，反對派大鬧香江，不只是為了阻止修例，也不只是要求特首下台，其最終目標是要奪取整個管治權，將香港變成反共反中基地，變成美國遏華橋頭堡。在反對派步步進逼之下，港府毫無還手之力，管治陷入癱瘓狀態，香港到底何去何從？



當年鄧小平曾提出警告，如果有人要把香港變成一個在「民主」的幌子下反對大陸的基地，怎麼辦？那就非干預不行。干預首先是香港行政機構要干預，並不一定要大陸的駐軍出動。只有發生動亂、大動亂，駐軍才會出動。但是總得干預嘛！這正是鄧小平堅持要在香港駐軍的真正用意。所謂養兵千日，用在一時，當香港動亂到了失控地步，連警方也無能為力，駐軍就不可能再按兵不動，到時一國兩制必將徹底玩完，這難道就是香港人想見到的結果？面臨十字路口，人人都須認真選擇。