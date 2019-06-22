修訂《逃犯條例》一役後，特區一眾高官面對群眾要求下台的呼喊，鏡頭可見大部分面如死灰，唯獨是律政司司長鄭若驊卻神態自若，好像事不關己，不用向公眾交代。修例是律政司職責，從制訂草案到向立法會及公眾解說，鄭司長責無旁貸，但事實剛好相反，從去年推行到現在失敗田地，她都似乎置身事外，立法會五次相關會議，她竟然缺席四次，絕對怠惰失職。兩個律師會走出來反修例，身為資深大律師的鄭司長更應挺身而出，抗衡法律界質詢，可惜從頭到尾鄭都是躲在一邊，做她的「避政司長」，政府這邊解說的都是特首與保安局局長，並非律師專業，你叫公眾怎樣取捨？若鄭若驊有克盡己職向市民好好解釋修例的利害關鍵，事情或許不至於發展到一發不可收拾地步。



問責下台，鄭若驊應該是第一個，可是林鄭道歉了，李家超道歉了，比她高級及低級的都道歉了，她才靜悄悄地在網誌貼文說「道歉」，貫徹自己龜縮作風，道歉也特別鬼祟，妄想憤怒的市民會原諒她。



鄭若驊的道歉不但毫無誠意，而且來遲了年半，從一上任爆出僭建醜聞，找丈夫入罪自己脫身；之後屢牽涉「秘撈」卻沒有向公眾交代；最近又被揭沒有申報丈夫購入的豪宅，惹來全城討伐。其身不正，敗壞部門風氣，律政司淪為黑惡保護傘，漢奸黎智英等三十九名佔中搞手獲放生，黎涉及刑恐東方報業集團記者案，拖拉兩年未檢控，東方及受害人先後十二度去信查問案件進度，律政司都是虛答了事，廢話連篇，不是存心包庇黎智英，又是甚麼呢？



難怪有人說，律政司司長質素每況愈下，上一任袁國強已是不合格，捍衞不了香港法治。然而低處未算低，鄭若驊把香港法治帶到前所未有低點，崩壞淪亡，無可救藥。身受其害的港人永遠會記得，法治罪人鄭若驊，遺臭萬年。