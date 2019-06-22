特區政府修訂《逃犯條例》引發政治風暴，特首林鄭月娥宣布暫緩修例，並就「這件事引起社會矛盾、紛爭和焦慮」，分別以書面及親身「向市民真誠道歉」；負責修例政策宣導工作的保安局局長李家超日前在立法會大會做「人肉錄音機」，心不甘情不願的把林鄭道歉的話重新說一遍。在事件中龜縮多時、負責草擬相關條例草案的律政司司長鄭若驊，昨日亦在網誌就事件致歉，承認政府的工作有所不足，就過去幾個月的爭議而引起社會的矛盾和紛爭，作出真誠致歉。但只是道歉，然後賴死不走，「今後繼續為廣大市民服務」，這種虛應了事的態度，香港人肯定不會接受！



「修例三人組」不但是特區政府負資產，也是香港的負資產，竟沒有一個需要問責下台，民憤不能平，社會動盪不安無法避免。



或曰林鄭的去留要由北京決定，她自己不能作主，但至少她必須立即改組政府和行政會議，將一半以上的庸官和奸佞小人掃地出門，以息眾怒，然後她要在痛切反省之後，公開發表一篇「自我批評、自我檢討」的文章，以示悔禍。中國封建帝王時代有罪己傳統，歷史學者根據史實的統計顯示，中國歷史上共有七十九位皇帝下過罪己詔，很多時候是因為天災人禍而自責，反省懺悔，遷善改過，並且勇於承擔責任。林鄭曾自許「志不求易，事不避難」，習近平亦借用這古語予以勗勉。林鄭既引用中國古籍「金句」自況，又是否知道封建帝王時代，皇帝下詔罪己的「悔過書」，很多都是深刻檢討，情詞懇切。唐貞觀二年，遇到旱、蝗並至的天災，為了百姓有飯吃，唐太宗下詔罪己：「移災朕身，以存萬國，是所願也，甘心無吝。」為了百姓有飯吃，寧願上天把災難都降在他身上。明代亡國之君崇禎皇帝自縊前下詔「罪己」：「朕自登基十七年，逆賊直逼京師，雖朕諒德藐躬，上干天咎；然皆諸臣誤朕。朕死無面目見祖宗於地下，去朕冠冕，以髮覆面，任賊分裂朕屍，勿死傷百姓一人。」林鄭月娥及李家超、鄭若驊的「道歉」，完全沒有表示悔禍的態度，語言無味，面目更加可憎。



特區政府修訂《逃犯條例》罹禍，政治風暴仍未止息，政府管治危如累卵，社會動盪不安，特首林鄭兩年來一人擅專的管治已然崩潰，當即改組政府，去除瘀血，更新人事，或許尚有一線生機！說到改組政府，律政司司長鄭若驊知法犯法，敗壞官箴；徇私枉法，戕害法治；醜聞纏身，人格破產。藉着政府改組而丟官後，廉署必須立案調查她牽涉的「公職人員行為失當」情事，儆惡懲奸，「理所當然，天經地義」！