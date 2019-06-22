反對派反修訂《逃犯條例》無所不用其極，弄出個百萬人大遊行嚇到林鄭腳軟後，連學界都加入圍剿，政府總部緊急關閉，昨日示威者轉戰警察總部和稅務大樓，港府運作全面癱瘓，局面朝着瘋狂方向發展。



自「616遊行」後，港府便兵敗如山倒，行政會議不敢開，立法會流會收場，如今連政府總部也無法運作，香港陷入無政府狀態。更要命的是，港府無一高官願意承擔責任，甚至連暴動定性也要推翻，警方動輒得咎，猶如被廢武功，面對示威者衝擊，誰還願意擋在前頭？誰不擔心遭受清算？就算不如七警和前警司朱經緯鋃鐺下獄那麼悽慘，家人妻兒遭人在網上起底批鬥，甚至被人動手打罵，也夠難受了。



很明顯，林鄭已完全無法維持管治，即使道歉一萬遍、即時撤回修例，反對派也不會收貨，因為他們要推翻政府，這些目的一日未能實現，他們絕對不會放手，不搞死香港不罷休。可以說，現在僅僅是個開始，更多更辣的狙擊還在後頭。



更雪上加霜的是，連建制派都四分五裂，離心離德，甚至對林鄭蔑視。建制派日前就爆出有立法會議員兜口兜面問候林鄭娘親，相信「年年考第一」的林鄭六十多年來都未遭受過如此奇恥大辱，港府還怎麼能夠維持管治？有人形容特首已經「報廢」，是行屍走肉，完全沒有誇張。



今日的香港，管治失效，黑白顛倒，濁浪排空，早已不是以前的香港。筆者收到八十後讀者來信，為當前不問是非、只問立場的環境憂心忡忡，連心底裏的意見也不敢公開表達，擔心說了一些反對派不中聽的話，輕則被朋友絕交，重則被人起底批鬥，甚至上門滋擾。君不見，有網上商店、茶餐廳因為支持政府立法或警察執法，隨即被人發起罷買杯葛，反映社會已沒有理性可言。這種所謂的「民主派」一旦當權，就是香港民主毀滅之時！