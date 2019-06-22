香港特區出現前所未有的管治危機，這種危機與二○一四年的佔領行動相彷彿，但程度猶有過之，目前要解決問題，大抵也只能用與一四年相彷彿的方法。



解決佔領行動的方法是用拖字訣，審度時勢，也是上、中、下三策中最可行的一種。其時佔領者的要求是人大常委會撤回「八三一」決議，讓香港推行所謂的「真普選」。



示威者安營紮寨，抗議曠日持久，前後達七十多天。中港政府若選用下策，就是武力清場，必要時不惜動用解放軍，宣布戒嚴。此舉雖然可以平亂，但「一國兩制」就正式破產，香港這個城市在中國的功能亦要報廢，這樣做太不值得，故為下策。



中策是人大妥協，撤回議案，讓香港全面普選。此舉卻過於冒險，且看今次政府想修訂《逃犯條例》，如斯小事，但在外國勢力加本地反中傳媒合奏下，也能鬧出偌大事端，如果現任特首是泛民主派中人，會否釀成「顏色革命」，實在難以預知，所以阿爺一定不敢放行「真普選」。



最後就只有選用柔性方式，盡量拖延，讓佔領行動自然死亡。當日特區政府所用的，是沒辦法之中的辦法，最終卻是成功的。



今日的情況也相近，假如反修例行動繼續蔓延，政府選用下策是以武力平亂，但在國際上會造成強烈反響。中策是讓現屆特區政府下台，不過，到選舉下任特首時，如果堅拒讓泛民候選人角逐，反對派乘着民氣可使，不知又會鬧出甚麼事端；如果讓其「入閘」，最後沒能選上，反對者也會批評中央在操縱選舉，藉機繼續生事。



權衡輕重，目前最適合的，還是讓現屆班子勉力支撐下去，再次採用拖字訣，靜待民意逆轉。反對派鬧得多了，就會逐漸失去民心，像二○一四年佔領行動後期，七成民意反對堵路，其時警察執法，便水到渠成了。