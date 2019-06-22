由「好打得」急速變為「好跪得」的林鄭月娥，修訂《逃犯條例》一役「一鋪清袋」，近四十年公僕生涯，權傾一時，今落得一跪再跪，眾叛親離，行會成員「手指拗出唔拗入」，建制派擬倒戈，有傳某建制派女議員連最難聽嘅粗口都搬埋出嚟「招呼」佢，而立法會主席梁君彥亦率先「自閹」，「成功爭取」不會在今個立法年度恢復二讀《國歌條例草案》。咁快搶住做岳不群，認真樣衰！



林鄭又跪又道歉，希望市民畀個機會佢更好地服務香港，但觀乎其帶領一班遇事就龜縮的問責高官，佢哋個個身家豐厚，係瓷器點會想碰撞缸瓦？更何況一班如蠻牛、敢搶敢飛身撻地嘅泛民議員！難怪個個特別錫身。自暫緩修例後，被迫行出嚟嘅就只有「Sorry Sir」李家超，其餘就做晒縮頭烏龜！



講起就扯火！修逃犯例引起社會咁大爭議，作為律政司司長嘅鄭若驊，本應多出來向各方解畫，可是由始至終佢一味龜縮，甘之如飴的做其「避政司司長」，昨日迫於無奈在網誌認衰致歉，再做人肉錄音機，廢噏「以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，並會加以改進，繼續為廣大市民服務」。鄭若驊尸位素餐，撇開佢對修例解說不足，上任一年多，其身不正，知法犯法，不惜犧牲法治進行政治交易，上演連串放生鬧劇，「佔中」總指揮漢奸黎至今仍逍遙法外，而漢奸黎刑恐東方報業記者一案，拖逾兩年連告都唔敢告。身為政府主管刑事檢控工作的律政司司長，不是龜縮就是徇私枉法，本應維護法治、司法公義，卻令公義不彰、法治淪亡，仲好意思話「繼續為廣大市民服務」？我呸呸呸！



特區政府養了一隻如此的人形物體，根本就係林鄭欲有效管治的最大障礙，不但冇運行，更加佗衰家。試問只見縮頭龜、喪家犬的團隊，香港未來怎能不危如累卵！再咁瞎搞下去，解放軍出動的日子還會遠嗎？